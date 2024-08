Por qué han cancelado ‘The Acolyte’, la serie de Star Wars que ha durado una temporada

La verdad te atrapa. #TheAcolyte, estreno con doble episodio el 4 de junio en #DisneyPlus.

Recientemente, Lucasfilm ha tomado la decisión de no continuar con una segunda temporada de The Acolyte, una serie derivada del universo Star Wars protagonizada por Amandla Stenberg. Aunque la serie inició con una fuerte audiencia, no logró mantener el mismo nivel de interés a lo largo de su primera temporada, según información de Deadline.

A mediados de este año, The Acolyte se estrenó en Disney+ con dos episodios, logrando 4.8 millones de visualizaciones en su primer día y acumulando 11.1 millones en sus primeros cinco días. Estos números iniciales la convirtieron en el estreno más grande en la plataforma en lo que iba del año y la colocaron en el top 10 de originales de Nielsen en la semana de su lanzamiento. Sin embargo, el éxito no perduró y el interés decayó significativamente para la tercera semana, propagándose hasta el final de temporada cuando la serie se mantuvo fuera del top 10 antes de volver brevemente a la posición número 10 tras el estreno del episodio final, con 335 millones de minutos vistos. Esta cifra es la más baja registrada para un final de temporada de una serie de Star Wars.

Leslye Headland, la creadora, directora, productora ejecutiva y showrunner de The Acolyte, había compartido en diversas entrevistas su deseo de realizar una segunda temporada y las ideas que había propuesto para la misma. A pesar de estas esperanzas, la decisión de Lucasfilm refleja las estrictas políticas de renovación de Disney, que requieren altos niveles de audiencia debido a los elevados costos de producción de más de 100 millones de dólares por temporada. Las críticas hacia The Acolyte fueron mixtas, con un 78 % de aprobación en Rotten Tomatoes, pero la serie dividió a los fans de Star Wars, lo cual impactó en su recepción general.

El hecho de que la serie no lograra mantener su impulso inicial también influyó en la decisión de no continuar con una segunda temporada. Lucasfilm, no obstante, continúa adelante con otros proyectos dentro del universo Star Wars. Su serie más exitosa hasta la fecha, The Mandalorian, sigue adelante con nuevas temporadas y se expande al cine con la próxima producción The Mandalorian: Grogu. Además, la serie Ahsoka, que fue lanzada antes que The Acolyte, ha sido renovada para continuar.

Imagen de 'The Acolyte'

Una serie rodeada de polémica

Cabe mencionar que Amandla Stenberg, la protagonista de The Acolyte, también había sido el centro de atención anteriormente por publicar una canción como respuesta a una serie de ataques racistas que había sufrido en redes sociales. Esta situación generó tanto apoyo como controversia entre los seguidores de la actriz y de la serie.

Finalmente, aunque The Acolyte no continuará, el universo de Star Wars sigue siendo una fuente fructífera de contenido para Disney, demostrando su capacidad de evolucionar con nuevas historias y personajes que capturan la imaginación de sus audiencias globales. La cancelación de la serie es una muestra de las exigencias del mercado y de las altas expectativas de la audiencia y de la propia plataforma.

Disney y Lucasfilm continúan apostando por el universo de Star Wars y mantienen en producción varias series y películas que prometen seguir expandiendo este vasto universo. La combinación de acción, aventura, y personajes icónicos sigue siendo una fórmula magistral que encanta a millones de fans alrededor del mundo, asegurando que Star Wars sigue siendo una fuerza imparable en el entretenimiento mundial.