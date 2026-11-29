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Bolonia (Italia), 29 nov (EFE).- Los capitanes de España y de Italia, David Ferrer y Andrea Vavassori, respectivamente, modificaron las alineaciones previstas para los dobles de la final de la Copa Davis, el partido que decidirá el campeón, y saltarán al campo de nuevo Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti.

Alcaraz, que batió por la vía rápida a Flavio Cobolli, formará pareja con Marcel Granollers, mientras que Musetti, que venció, tras una batalla de más de tres horas, a Rafa Jódar, hará lo propio con Vavassori.

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Los italianos ya siguieron esta misma estrategia en semifinales, y Vavassori y Musetti consiguieron el pase a la final tras ganar a República Checa. EFE