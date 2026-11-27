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São Paulo, 27 nov (EFE).- La brasileña Letícia 'Lelê' Villar, figura del fútbol playa encarcelada en Rusia desde julio de 2025 por llevar encima seis gramos de hachís, pidió ayuda en una carta al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que fue divulgada este viernes por el diario O Globo.

La carta de Villar, escrita el 5 de noviembre, pide a Lula que la ayude a salir del país y denuncia trabajos forzados, racismo y homofobia en la prisión donde está recluida.

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"Simplemente somos esclavas disfrazadas de presidiarias", denunció la deportista, de 33 años y exjugadora del equipo de fútbol playa de Barcelona.

Villar fue detenida en julio de 2025 al cruzar la frontera entre Estonia y Rusia con 6,2 gramos de hachís que, según su defensa, eran para consumo propio y en enero de este año fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por contrabando y posesión de drogas.

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En el mes de agosto trasladaron a esta medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Playa a la colonia penal IK-2 de Yavas, en la república de Mordovia, la misma a la que fue enviada en 2022 la baloncestista estadounidense Brittney Griner.

Su caso derivó en un pulso diplomático, ya que según aseguró a la prensa su abogado en Brasil, Rodrigo Sardenberg, Moscú condiciona su traslado a la extradición de Serguéi Cherkásov, un ruso condenado en Brasil por falsedad documental al que la Policía Federal señala como agente de inteligencia.

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Cherkásov, que vivió en Estados Unidos y Brasil con la identidad falsa de Victor Muller Ferreira, también es reclamado por Washington, que lo acusa de actuar como espía en contra de su soberanía.

Brasil rechazó la petición estadounidense en 2023 y en julio pasado decretó su expulsión, pendiente de ejecución mientras cumpla condena.

En la misiva, Villar admite que cometió "un error" por no conocer las leyes rusas, pero niega ser una contrabandista y asegura que fue juzgada "incluso contra los hechos".

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La deportista relató jornadas de trabajos forzados que empiezan a las 6:00 horas y acaban a las 21:00, un salario "mínimo" y la imposibilidad de llamar o escribir a su familia.

"No sé si esto se parece más a la esclavitud o al Holocausto", contó Villar, que denuncia que le llaman "mono" y que ha sufrido amenazas y violencia psicológica, aunque lo peor, afirmó, ha sido "la persecución por ser lesbiana".

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Su mayor temor es el invierno ruso: "Ya me estoy congelando", escribió, ante el temor de que las temperaturas desciendan por debajo de los 40 grados bajo cero.

Villar aseguró que sigue luchando para reencontrarse con su familia y que apela a Lula por "su historia de injusticia, lucha y victoria", ya que ella también quiere "vencer" ante la persecución. EFE

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