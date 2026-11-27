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Córdoba, 27 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a tres personas y han efectuado cuatro registros durante una importante operación contra el tráfico de droga en varios puntos de la provincia de Córdoba y que sigue abierta.

Fuentes del instituto armado han informado a EFE de que a primera hora de la tarde numerosos efectivos ha realizado una operación coordinada por la Comandancia de Córdoba en la que se ha realizado por el momento hasta cuatro registros de inmuebles ubicados en la capital y en las localidades de Pozoblanco y Pedroche.

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Además, hasta el momento se han detenido a tres personas, si bien la operación sigue abierta y no se descartan nuevos arrestos o registros durante lo que queda de día. EFE