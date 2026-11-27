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Córdoba, 27 nov (EFE).- Los investigadores de la Guardia Civil del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), del pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas, han confirmado la existencia en el tramo siniestrado de material de la obra original de 1990 y que no fue retirado tras la reforma realizada en la zona el pasado año.

En su informe de 154 páginas sobre el estado de la investigación remitido esta semana a la jueza de Montoro que investiga el caso y al que ha tenido acceso EFE, los investigadores han señalado que el tramo del accidente había carriles, balasto y traviesas con una antigüedad de 36 años, justo cuando se construyó la infraestructura.

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Concretamente, los agentes señalan que en la vía 1, donde descarriló el tren Iryo, hallaron 37 metros de balasto reciclados de 2023, 332 metros de balasto nuevo de 2025 y un total de 3.631 metros de balasto original de 1990 y que se encontraba justo en el punto kilométrico del descarrilamiento.

Por otro lado, los investigadores detallan que entre los puntos kilométricos 316 y 320 de esa misma vía 1 había 62 metros de traviesas recicladas de 2023, 554 metros nuevos de 2025 y un total de 3.384 metros que estaban instaladas desde 1990 y que no se renovaron.

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Finalmente, respecto a los carriles analizados, los agentes de la Guarida Civil indican que había en esa zona 37 metros del año 2023 fabricados por Arcelor, 530 metros del año 2025 fabricados por la misma empresa y un total de 3.433 metros de 1990 fabricados por Ensidesa. EFE