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El actor Fernando Tejero ha visualizado su apoyo a Frente Amplio para las elecciones generales del 29N evocando su personaje de la serie 'Aquí no hay quien viva' que en la ficción se llamaba igual que el cabeza de lista de Frente Amplio en Madrid, Emilio Delgado.

A través de un vídeo difundido en las redes sociales y en tono de humor, el interprete y el también dirigente de Más Madrid representan un encuentro fortuito en la calle que bromea con el hecho de que el político y su papel en la serie sean homónimos.

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"Yo hice Emilio Delgado. Pero, vamos, es que yo el domingo te voy a votar a ti", comenta el actor para afirmar que el portero del bloque de pisos que interpretó durante años no le "representaba" y que no hacía "nada bueno por la comunidad". Sin embargo, resalta que el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid sí le representa porque vela por el interés general.

Mientras, Delgado destaca que está "en la recta final de campaña para que los ricos paguen impuestos, la gente viva mejor" y puedan "reconstruir" la Comunidad de Madrid, agradeciéndole su respaldo de cara a los comicios del 29N.

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