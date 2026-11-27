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Raúl Gómez

Madrid, 28 nov (EFE).- En vísperas de las elecciones generales, el sector forestal reclama a todas las fuerzas políticas un Pacto de Estado por los Bosques que garantice una gestión sostenible a largo plazo, con financiación plurianual, incentivos fiscales para los propietarios y mecanismos para remunerar los servicios ambientales que prestan los montes.

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"Solo se habla de los montes cuando se queman, y es en verano. Fuera de ese periodo los montes ya no son noticia", lamenta en una entrevista con EFE la gerente de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), Patricia Gómez, quien considera que en esta campaña electoral se ha demostrado que la gestión forestal sigue fuera de las prioridades políticas.

A su juicio, una de las razones es la "miopía electoral" de los responsables políticos, que buscan resultados inmediatos, mientras que el cuidado de los bosques requiere plazos mucho más largos.

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La responsable de COSE recuerda que más de la mitad de la superficie española es forestal y que el 72 % de esos terrenos está en manos privadas, en su mayoría de pequeños propietarios, con parcelas fragmentadas que dificultan su gestión.

En las últimas décadas, el abandono de tierras agrícolas, la reducción de aprovechamientos tradicionales y la despoblación rural han favorecido el crecimiento de la superficie forestal, pero también han reducido su aprovechamiento y aumentado la acumulación de biomasa.

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Esta situación se ve agravada además por los episodios meteorológicos extremos, las olas de calor y las sequías, que contribuyen a intensificar los incendios estivales.

Desde COSE defienden que los montes deben tratarse como "infraestructuras naturales" del país, por su papel en la protección del suelo, la regulación del agua y el mantenimiento de actividades como la agricultura o la ganadería.

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En materia de prevención, el sector calcula que los tratamientos preventivos cuestan unos 3.000 euros por hectárea, frente a los 19.000 euros por hectárea que puede alcanzar la extinción de un incendio.

"Es un error pensar que conservar es no tocar", sostiene Gómez, que recuerda que los montes españoles están "altamente antropizados" (modelados por la mano del ser humano) y necesitan intervenciones para mantener su estado y reducir la carga de combustible.

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Para remediar esta situación, COSE pide un pacto que implique a todos los partidos y a las comunidades autónomas, que concentran buena parte de las competencias de gestión forestal, y que tenga continuidad más allá de los cambios de Gobierno.

"Necesitamos altura política de verdad, ver más allá. Ese pacto es fundamental, tenemos que superar ese cortoplacismo y el poner parches (...) porque es un problema estructural y hay que ir a soluciones de raíz", reclama.

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Entre las medidas que plantea figuran una fiscalidad específica para el sector, adaptada a sus largos ciclos de producción, además de deducciones fiscales y mecanismos de compensación para los propietarios por los servicios ecosistémicos, como la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad o la captura de carbono.

Todas estas reclamaciones se incluyen en un manifiesto suscrito por organizaciones del sector y apoyado por entidades ecologistas como Greenpeace y WWF, y culminan con la petición de que se reconozca la gestión forestal sostenible como una "actividad de interés general". EFE

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