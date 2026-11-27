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Madrid, 27 nov (EFE).- El PSOE asegura que los datos internos que maneja el partido muestran que el partido sigue subiendo en la intención de voto de cara a las elecciones del domingo, que el PP tiene un ligero ascenso, Vox baja, el Frente Amplio se mantiene y el bloque de izquierdas está rozando la mayoría absoluta.

Fuentes socialistas han apuntado a que las tendencias que analizan desde el comienzo de la campaña continúan marcando un ascenso de su partido, aunque los números con los que trabajan no incluyen aún el impacto que ha podido tener el debate de los cuatro candidatos de anoche.

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Creen que las mujeres serán de nuevo clave en los resultados y consideran que el término "calladita" que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizó anoche con la líder de Frente Amplio, Ada Colau, puede movilizar aún más a su electorado.

En ese sentido, subrayan que el bloque progresista está rozando la mayoría absoluta frente al bloque de PP y Vox.

En el último día de la campaña, que el PSOE cierra esta tarde en la Caja Mágica de Madrid, las mismas fuentes indican que están muy contentos con el resultado de las estrategias que han ido aplicando desde que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, convocara elecciones porque han conseguido conectar con la ciudadanía.

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Consideran que si esta tarde logran llenar la Caja Mágica en Madrid, feudo popular, y superar en asistencia al mitin de esta semana del PP, será un punto de inflexión de estas elecciones y de las autonómicas y municipales de mayo de 2027.

La presente es, a juicio del partido, la mejor campaña que han hecho los socialistas desde 1982, que propició la victoria de Felipe González con una histórica mayoría absoluta. EFE

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