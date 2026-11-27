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Madrid, 27 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa ha anunciado este viernes que "se tomarán medidas" para que los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se encuentran desplegados en la isla canaria de El Hierro para atender la crisis migratoria puedan votar en las elecciones generales de este domingo.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ha salido al paso de la última resolución de la Junta Electoral Central (JEC), en la que reclama que se facilite a estos militares su voto el 29N, en respuesta a un escrito del PP.

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En el comunicado, Defensa aclara que el derecho a voto de los militares desplegados en la isla "ha estado garantizado hasta la fecha", que "se tomarán medidas para permitir" su voto y que así se comunicará a la Junta Electoral Central.

El PP había registrado un escrito en la JEC pidiendo que se actuara de forma urgente para permitir ese voto, y el presidente de este organismo, Eduardo Calvo, ha dictado una resolución en la que da traslado del mismo al Ministerio de Defensa.

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Un traslado que explica que hace para que "adopte todas las medidas que estén a su alcance conducentes a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio de los militares desplazados a la isla de El Hierro".

Según el PP, el despliegue, de 120 efectivos, se produjo una vez finalizado el plazo para solicitar el voto por correo, lo que impedía que estos militares pudieran ejercer su derecho. EFE

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