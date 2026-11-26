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Barcelona, 26 nov (EFE).- El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha asegurado este jueves que PP y Vox están "preparándose para la derrota" al alertar de posible fraude electoral el 29N.

En un desayuno informativo organizado por Barcelona Tribuna, el ministro ha coincidido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al afirmar que las izquierdas están "a las puertas" de vencer en las elecciones generales de este domingo, una situación que a su parecer ha provocado que PP y Vox estén "nerviosos".

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"Creo que (PP y Vox) están preparándose para la derrota, azuzando retórica 'trumpista' ante lo que es su posible derrota. Creo que están nerviosos porque la gente cada vez está más movilizada, la gente cree más en la victoria", ha reflexionado Urtasun.

El candidato ha opinado que la única vez que ha habido fraude electoral en España desde la Constitución de 1978, concretamente en el voto exterior, es cuando "en la época de Manuel Fraga en Galicia votaban los muertos", y ha resaltado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) funciona "perfectamente".

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"Está habiendo un récord de participación en los consulados. Por tanto, esto es un buen síntoma de que las cosas pueden ir bien el domingo", ha argumentado.

"Retrocesos" en comunidades gobernadas por PP y Vox

Preguntado sobre los desencuentros entre el Gobierno y las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, Urtasun ha respondido que "la llegada de la extrema derecha a los gobiernos autonómicos ha supuesto retrocesos gigantes en materia de derechos".

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"Nosotros ya tenemos el campo de pruebas de lo que hace Vox cuando llega al gobierno", ha alertado el ministro, quien ha acusado al partido liderado por Santiago Abascal de "negar jurídicamente" la existencia de la violencia machista donde gobierna.

Por último, ha considerado que el debate a cuatro que se celebrará esta noche entre los cabezas de cartel de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio representa el "debate real", y no los cara a cara entre socialistas y populares, porque tras el 29N no habrá un "Gobierno monocolor", sino una coalición, sea de izquierdas o de derechas. EFE

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