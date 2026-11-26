26/11/2026 Urtasun en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, en el Hotel Melià Sarrià de Barcelona. El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha coincidido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ve a España "a las puertas" de reeditar el Ejecutivo progresista PSOE-Frente Amplio. POLITICA

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El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Front Ampli al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha coincidido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ve a España "a las puertas" de reeditar el Ejecutivo progresista PSOE-Frente Amplio.

Así se ha pronunciado en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, en la que le ha presentado la alcaldesa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou, que ha destacado el compromiso feminista del ministro y su "profundidad, credibilidad y rigor" como político.

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En concreto, Urtasun ha afirmado que la campaña de los partidos progresistas ha ido de menos a más y ha destacado la movilización creciente de su electorado, por lo que ve al bloque cerca de "ganar las elecciones y llegar a una mayoría de progreso".

Asimismo, ha insistido en que, para ello, es necesario un buen resultado del Frente Amplio y ha recordado que "estas elecciones no son presidenciales", criticando el llamamiento el voto útil del Partido Socialista.

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En este sentido, ha recordado que este mandato les "ha costado mucho arrastrar" a los socialistas hacia sus posiciones sobre la regulación del mercado de vivienda, concretamente a los decretos aprobados al final de la legislatura que, según él, no son suficientes.

PP Y VOX: "TÁCTICA TRUMPISTA"

Sobre las dudas de PP y Vox respecto al sistema electoral español, ha sostenido que se trata de la "típica táctica trumpista" ante la posibilidad de que puedan perder las elecciones y se reedite un Gobierno de PSOE y Frente Amplio.

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En este sentido, ha señalado que "la única vez que ha habido fraude electoral en este país desde la Constitución del 1978, en particular, con el voto exterior, fue cuando en la época de Manuel Fraga en Galicia votaban los muertos porque no actualizaban los censos".

Finalmente, ha reivindicado que el sistema electoral "funciona bien" y ha celebrado el, a su juicio, récord de participación en los consulados españoles, que ha puesto como ejemplo de la alta participación que habrá en los comicios.

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"ESTÁ CAMBIANDO EL ÁNIMO"

Por otro lado, en declaraciones a los medios tras la conferencia, Urtasun ha insistido en que ve a los partidos de la derecha "azuzando retórica trumpista ante su posible derrota" y ha asegurado que, cada vez más, se vislumbra una victoria progresista.

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"Yo creo que están nerviosos porque la verdad es que la gente cada vez está más movilizada, la gente cada vez cree más en la victoria", ha apostillado el ministro, que ha apreciado un cambio de dinámica en la campaña.

En concreto, ha señalado que la movilización alrededor del Frente Amplio indica a que "está cambiando el ánimo de la campaña" y, por tanto, se ha mostrado convencido de que el bloque progresista puede ganar las elecciones.

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