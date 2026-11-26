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Aranda de Duero (Burgos), 26 nov (EFE).- Sonorama Ribera ha desvelado algunos nombres de los más de 150 artistas que actuarán en su 30.ª edición, entre los que se incluyen Sanguijuelas del Guadiana, Sidonie, Lori Meyers, Ana Torroja o Jorge Drexler, y de los que la organización desvelará seis de ellos cuando se suban al escenario, del 4 al 8 de agosto en Aranda de Duero (Burgos).

"Una decisión que reivindica algo que forma parte de la esencia de Sonorama: la emoción de lo inesperado, y la complicidad con un público que sabe que aquí siempre puede suceder algo extraordinario", ha señalado la organización del festival que, ya en sus bodas de plata, jugó con un concierto sorpresa que protagonizó Leiva.

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Al margen de la media docena de artistas ocultos, el evento musical arandino ha vuelto a contar con algunas de las bandas más destacadas del panorama musical actual junto a bandas veteranas con décadas de experiencia.

Del primer grupo se conocía ya la presencia de Siloé, nombre que se difundió en el cierre de la edición del año pasado, junto a los que estarán Carolina Durante, Sanguijuelas del Guadiana, Lori Meyers, La La Love You, Miss Caffeina, Sidecars, Alcalá Norte y Sidonie.

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Respecto a las leyendas, además de Ana Torroja y Jorge Drexler, actuarán Andrés Calamaro, Ariel Rot, 091, Burning, Kiko Veneno y Los Enemigos.

Una de las principales novedades previstas para 2027 es el concierto Sinforama 30 Aniversario, un concierto sinfónico en el que Fernando Velázquez, reconocido compositor de bandas sonoras, se pondrá al frente de más de 70 músicos de la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Jorcam) para interpretar algunos de los grandes éxitos del pop de las últimas tres décadas.

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Asimismo, esta edición volverá a dedicar un espacio a la música urbana, con la presencia de Cano, YSY o Dollar Selmouni o al talento emergente de la mano de Gara Durán, Tenda y Oslo Ovnies, grupo riojano que fue uno de los grandes triunfadores en la plaza del Trigo el último agosto.

La cuenta atrás del trigésimo Sonorama Ribera comenzará oficialmente a las 12:00 horas del próximo 1 de diciembre, cuando se ponga en marcha la venta general de abonos a través de la web www. sonoramaribera.com . EFE

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