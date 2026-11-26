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El Pinar (El Hierro), 26 nov (EFE).- Un total de 158 migrantes han sido rescatados durante la noche del miércoles al jueves cuando navegaban en dos cayucos cerca de la isla de El Hierro, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencia.

El primero de los cayucos, con 49 personas de nacionalidad senegalesa, fue rescatado y trasladado hasta el puerto de La Restinga por el dispositivo de emergencia, donde llegó a las 23:50 horas del miércoles.

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Sus ocupantes llevaban cinco días de navegación desde Saint Louis (Senegal) y tres de ellos precisaron asistencia sanitaria por hipotermia y deshidratación, dos de carácter severo y uno leve.

Uno de los migrantes presentaba además dolor abdominal por lo que fue trasladado a un centro hospitalario.

El segundo cayuco, con 109 personas a bordo, fue trasladado hasta El Hierro por la embarcación Calíope/Navia y llegó a la isla sobre las 02:00 horas de este jueves.

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Sus ocupantes se encontraban en buen estado de salud.

En total, los dos dispositivos permitieron el rescate de 158 personas durante la noche en aguas próximas a El Hierro. EFE

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