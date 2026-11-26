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Barcelona, 26 nov (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir por segunda vez la causa a un subinspector de los Mossos d'Esquadra investigado por la muerte en 2021 de un hombre a quien disparó en seis ocasiones con su pistola eléctrica Taser en Badalona (Barcelona), al ver "elementos suficientes" para que sea juzgado.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la sección octava de la Audiencia de Barcelona admite parcialmente el recurso interpuesto por la familia del fallecido y por la entidad proderechos humanos Irídia y revoca la resolución dictada en septiembre de 2025 por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, que archivó por segunda vez la causa al concluir que los hechos no eran constitutivos de delito.

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Según la Audiencia, existen "elementos suficientes" para que la jueza reabra la causa -con la instrucción ya finalizada- y que inicie los trámites para que, llegado el caso, el procedimiento sea finalmente enviado a juicio y que sea el tribunal sentenciador quien valore las pruebas.

Estado de agitación y consumo previo de tóxicos

En concreto, la Audiencia de Barcelona se apoya en un informe forense de la causa de la muerte del hombre que no descarta "categóricamente" la influencia de las sucesivas descargas eléctricas a la hora de precipitar una complicación cardíaca que influyera en su muerte, causada "probablemente" por su estado de agitación y el previo consumo de fármacos y tóxicos.

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De hecho, el tribunal remarca que el subinspector tenía el conocimiento previo -a través de las llamadas al 112 de los familiares de la víctima-, de que el hombre, que se había atrincherado en su habitación con dos cuchillos de grandes dimensiones, presentaba un "estado agitado" y que había consumido tóxicos previamente.

Y pese a ello, según la Audiencia, el subinspector efectuó seis disparos con su pistola eléctrica Taser.

La jueza de instrucción, que abrió la causa por un delito de homicidio por imprudencia, descartó finalmente que alguna de estas descargas, efectuadas 25 minutos antes de la muerte del hombre, fuese una "causa esencial" en su fallecimiento.

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No obstante, precisó en su auto de archivo que el uso de la pistola eléctrica pudo tener "algo de influencia" en la "complicación cardíaca" que sufrió el hombre, aunque no resultó "relevante ni esencial".

Por este motivo, la jueza de instrucción concluyó que no se podía desprender de un "modo relevante" a nivel penal ninguna relación de causalidad entre la acción del mosso y la muerte de la víctima.

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Asimismo, descartó la existencia de imprudencia grave o menos grave en la actuación del subinspector, debido a la certificación de su capacitación necesaria para usar la pistola eléctrica y a la "justificación" de su uso "atendiendo a las circunstancias del caso concreto".

Tanto la defensa del subinspector como la Fiscalía apoyaron la decisión de la magistrada y se posicionaron en contra del recurso interpuesto por la familia de la víctima y por Irídia para que, por segunda vez, se reabriera el caso, entre otros motivos al ver "innecesarias" y "desproporcionadas" la cifra de descargas practicadas.

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En su auto, la Audiencia no comparte la valoración de la instructora, especialmente porque considera que existen cuestiones no resueltas que tendría que dilucidar un tribunal en un juicio, como la activación de la pistola eléctrica en casi la mitad de las descargas, porque los peritos concluyen que "parece" que, después de la cuarta, la víctima "habría dejado de ofrecer resistencia física y que facilitó la intervención de los agentes". EFE