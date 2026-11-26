07/08/2024 Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El TSJC es el máximo órgano del poder judicial en la comunidad autónoma española de Cataluña, teniendo su sede en Barcelona. El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es, desde 2016, Jesús María Barrientos Pacho. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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La Audiencia de Barcelona ha revocado íntegramente el archivo de la causa judicial iniciada a raíz de la muerte de un vecino de Badalona (Barcelona) al que un subinspector de los Mossos d'Esquadra presuntamente disparó 6 veces con una pistola táser el 27 de noviembre de 2021, ha informado Irídia en un comunicado este jueves.

La Sección 8 ha ordenado que la causa continúe por procedimiento abreviado, el último paso antes del juicio oral, en una interlocutoria consultada por Europa Press que ha sido adoptada por unanimidad y es firme.

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La resolución recoge que, minutos antes del acceso al interior de la habitación en la que se encontraba atrincherada la víctima, que portaba dos cuchillos de grandes dimensiones, el mosso tuvo conocimiento por las llamadas al 112 de los familiares y por la propia entrevista fugaz que mantuvo con ella, de que se encontraba "en estado agitado".

Se trata de la segunda vez que la Audiencia de Barcelona tumba el archivo del caso, después de que el juzgado de instrucción lo cerrase en 2022 y la Sala revocase la decisión en 2023 al considerar que la instrucción no había finalizado.

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Tras la práctica de nuevas diligencias, la jueza volvió a archivarlo en septiembre de 2025, y ahora la Audiencia ha vuelto a revocar el archivo, pese a la oposición de la Fiscalía y de la defensa del mosso.

Para la Sala, la jueza de instrucción hizo valoraciones "propias de un momento procesal más avanzado" y en esta fase recuerda que, ante la duda en relación a los indicios de criminalidad, debe revocarse el archivo: sólo la certeza de que no hay indicios de delito permite cerrar una causa.

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LA CÁMARA

Además, la Audiencia de Barcelona señala que las 6 descargas del dispositivo táser se efectuaron entre las 16:52 y las 16:54 horas, en un lapso total de 2 minutos y 17 segundos: las primeras 5 se realizaron en el transcurso de 1 minuto y 15 segundos, mientras que la sexta se efectuó 1 minuto y 2 segundos después de la quinta activación, de la que no existen imágenes de la cámara individual.

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Ahora, la jueza deberá dictar la interlocutoria del procedimiento abreviado para que la acusación particular, que ejercen la madre y la hermana del fallecido, y la popular, que ejercer Irídia, puedan presentar los escritos de acusación y pedir la apertura de juicio oral.