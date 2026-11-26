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Granada, 26 nov (EFE).- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), junto con más de veinte sindicatos y organizaciones sociales, ha presentado este jueves ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) una queja por las actuaciones de la Policía Nacional durante la huelga general del 11N en Granada.

Según ha asegurado a los medios de comunicación la representante de APDHA en Granada, Maribel Valiente, en esta ciudad hubo al menos seis usos desproporcionados de la fuerza y una persona tuvo que ser trasladada al hospital como consecuencia de las actuaciones policiales.

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Valiente ha afirmado que las intervenciones policiales realizadas en los piquetes de las cocheras del Metro y de los accesos a la Alhambra se saldaron con golpes, lesiones y dos personas detenidas, que han quedado en libertad como investigados.

"Consideramos estas detenciones injustificadas. No tenemos todavía el balance completo de personas lesionadas, identificadas y propuestas para sanción, pero nos parece especialmente preocupante que estas actuaciones se han producido en distintas ciudades con unas actuaciones similares en el conjunto del Estado español", ha expresado.

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Por ello, ha añadido, piden responsabilidades a aquellos mandos de la policía que pudieron "extralimitarse" en sus funciones. También quieren saber qué órdenes y actuaciones de supervisión y dirección se dieron durante la jornada de la huelga.

"Estaba en una fila, me empujaron y caí al suelo. Caí sin estar preparada, me fracturé el escafoides y tengo numerosos hematomas todavía por las piernas, como podéis ver. Fue una carga descomunal, totalmente desproporcionada porque nuestra actitud en todo momento era pacífica", ha relatado.

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Otro de los participantes, Néstor Salvador, ha indicado que se encuentra de baja médica después de que un agente le diera un puñetazo en el costado, lo que le ha causado una fractura de la cuarta costilla derecha.

"Era un piquete informativo donde íbamos a informar a los trabajadores del metro y no pudimos llegar porque la Policía Nacional cargó contra nosotros. Me quedé sin aire y casi inconsciente, pero la policía en vez de llamar a una ambulancia o haber prestado atención siguió golpeando a la gente", ha lamentado.

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La asociación APDHA considera que los golpes, las detenciones y las propuestas de sanción pueden actuar como un "intento de intimidación" que disuade a los ciudadanos de ejercer su derecho fundamental a la huelga.

Solicitan a la Subdelegación del Gobierno y a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental que investiguen quién tomó las decisiones y que se depuren responsabilidades en los mandos intermedios policiales responsables de la ausencia de avisos previos a las cargas y la desproporción en estas y en las detenciones realizadas.

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En su escrito, piden además al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que examine el trato dispensado a las personas detenidas durante su traslado y custodia. EFE