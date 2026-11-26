06/11/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, a su llegada a la presentación de los candidatos de Euskadi de Frente Amplio al Congreso y Senado, a 6 de noviembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha destacado el "éxito" de las manifestaciones celebradas este miércoles 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Andalucía.

"Nos da esperanza al Frente Amplio para conquistar el gobierno de nuevo. Y decimos conquistar el gobierno de nuevo porque frente a quienes quieren transmitir que ya está todo el pescado vendido, ni mucho menos estamos en una tesitura en la que va a ser determinante el resultado del Frente Amplio para poder renovar el Gobierno", ha señalado este jueves en una atención a los medios en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

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En esta línea, ha asegurado que "ni PSOE ni PP van a sacar mayoría absoluta" y ha confiado en que la coalición "mejore los resultados de 2023". Para ello, Maíllo ha puesto en valor los perfiles de sus candidatos como el cabeza de lista al Congreso por Sevilla, Enrique Santiago.

"Una persona que ha desarrollado y ha alcanzado los grandes acuerdos de legislatura, un hijo de inmigrantes andaluces que defiende con dignidad al pueblo andaluz en cualquier territorio donde se encuentra y un diputado que nos da garantía de que se van a defender también los intereses andaluces en el Congreso", ha remarcado.

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Por otro lado, ha puesto en valor el debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno que se celebra este jueves y que ha calificado como "una oportunidad" para su candidata, Ada Colau.

"Va a marcar la posición necesaria de una organización de izquierdas que no pide un acto de fe, al contrario, es una organización, es un frente cuya organización ya han demostrado capacidad de gobierno", ha señalado.

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