26/11/2026 El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA PPRM

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El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado que quedan tres días para que los españoles puedan "cambiar el rumbo del país y contar con un Gobierno que adopte medidas para aliviar la economía de las familias, reducir la presión fiscal y rebajar el precio de la cesta de la compra".

Durante su visita al mercado semanal de La Fama, en Murcia, acompañado por la alcaldesa, Rebeca Pérez, y las candidatas del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Miriam Guardiola y Carmen Conesa, López Miras ha denunciado "la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas durante los últimos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez", según han informado desde el partido.

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El presidente del PPRM ha apuntado que, durante este periodo, se han producido "más de cien subidas de impuestos" y ha señalado que los españoles pagan actualmente "un 18 por ciento más en impuestos que hace ocho años".

Asimismo, ha destacado el incremento del precio de los alimentos básicos, como los huevos, la leche o las legumbres, cuyos precios, según ha señalado, han aumentado un 95, un 90 y un 70 por ciento, respectivamente. "Ningún sueldo ha subido un 70, un 80 o un 95 por ciento", ha remarcado López Miras, quien ha advertido de que "hoy las familias españolas son más pobres que antes de que Sánchez llegase a su vida".

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Frente a esta situación, el presidente del PPRM ha destacado las medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo, entre ellas la eliminación del IVA de todos los alimentos básicos. "IVA Cero para la carne, IVA Cero para el pescado, IVA Cero para las conservas", ha señalado López Miras, quien ha defendido la necesidad de adoptar decisiones que permitan a las familias llegar a fin de mes.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la política fiscal del Gobierno de la Región de Murcia, cuyas bonificaciones fiscales han permitido, según ha destacado, ahorrar 208 millones de euros a las familias de la Región.

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A tres días de las elecciones generales, López Miras ha reivindicado la experiencia de gestión de Alberto Núñez Feijóo y ha defendido la necesidad de contar con un Gobierno "capaz de tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de los españoles".

REBECA PÉREZ: "FRENTE AL CAOS, UN PROGRAMA QUE TRAE PROGRESO"

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo "se ha comprometido en un contrato con los españoles con 249 medidas que mejoran la calidad de vida de los españoles".

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"Estos ocho años de Gobierno de Sánchez han traído un retroceso importantísimo y, sobre todo, una pérdida del poder adquisitivo de los españoles", ha lamentado Pérez. "Frente al caos, un programa que trae progreso y desarrollo; frente a la desidia, traemos ilusión y la mejor propuesta para España y los españoles", ha apostillado.

El presidente del PPRM ha señalado que el próximo 29 de noviembre los españoles tendrán "la oportunidad de recuperar la ilusión, la esperanza" y ha defendido la necesidad de "superar la división y el enfrentamiento entre los ciudadanos".

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"Quedan solo tres días para que haya un gobierno fuerte del Partido Popular, un presidente gestor, con rigor, con experiencia, serio, que tenga medidas, que sea capaz de tomar decisiones y que pueda hacer que España sea mejor y que los españoles vivan mejor", ha concluido.