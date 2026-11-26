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José María Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria, 26 nov (EFE).- Salvamento Marítimo suele bautizar a sus barcos de rescate de mayor alcance con el nombre de musas, por esa vieja costumbre de quienes siempre han buscado entre las olas alguna protección sobrenatural frente al abismo del océano. Superstición o no, a Aisha le ha salvado la vida Calíope.

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Las cinco guardamares que vigilan las costas españolas se encomendaron desde que salieron del astillero a esa invocación clásica (Urania, Talía, Polimnia, Calíope y Terpsícore, renombrada en 2010 como Concepción Arenal). Y tres de ellas sirven en estos momentos en Canarias, rescatando vidas en el Atlántico casi a diario.

El pasado martes, el día del récord de inmigrantes socorridos en el mar en un solo día, la Guardamar Calíope regresaba de noche al puerto de La Restinga tras haber atendido la llamada de socorro de un cayuco que se encontraba a 70 kilómetros de El Hierro.

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Ese rescate llamó la atención entre los catorce de esa jornada (1.970 vidas salvadas), porque a bordo venía una niña de cuatro días, que había nacido en plena travesía, en la quinta jornada de navegación de las 172 personas de ese cayuco entre Gambia y Canarias.

Su madre, de Gambia, la parió en unas condiciones inimaginables, probablemente cuando la esperanza ya empezaba a flaquear tras cinco amaneceres sin ver otra cosa en el horizonte que cielo y olas.

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No es el primer niño que nace en una patera en la Ruta Canaria, pero esta vez a los sanitarios de La Restinga les sorprendió lo bien que llegaron madre y bebé, teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en la que tuvo lugar el parto.

La pequeña pesa dos kilos y medio y está perfectamente, como su madre, han confirmado a EFE fuentes del Hospital de El Hierro. Desde el mismo muelle, quienes podía hacerse entender con la mujer, le sugerían: '¿Cómo se va a llamar? ¡Ay, ponle Calíope! Sería bonito'.

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Como ha adelantado la cadena SER, la niña se llama Aisha Cali, así que lleva en el nombre su misma condición de superviviente.

Es lo que significa literalmente Aisha en árabe. No se sabe si ha sido algo buscado por su madre, si todo es una casualidad fruto de una tradición familiar o si, simplemente, sonaba bello.

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De lo que sí hay constancia es que su segundo nombre, Cali, es por los marineros que la salvaron. Los de la Calíope. Ellos tiene desde ahora una nueva musa: Aisha, "la que vive". EFE

(Foto)