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València, 26 nov (EFE).- La Conselleria de Emergencias del Gobierno valenciano ha solicitado a Salvamento Marítimo que, de forma preventiva pero urgente, remita una simulación de la evolución de una eventual mancha contaminante o vertido derivado del naufragio del buque que transportaba gasóleo entre València e Ibiza.

En concreto, pide que la simulación incluya tanto la posición de la posible mancha o vertido como su evolución en 24, 48 y 72 horas; las áreas potencialmente afectadas; y la probabilidad de afección al litoral de la Comunitat Valenciana, ha informado la Generalitat en un comunicado.

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Además, reclama información sobre el tiempo estimado de llegada a la costa en función de los datos meteorológicos y oceanográficos, y cualquier otra información de interés para la valoración del riesgo y la adopción de medidas de protección civil.

El Ejecutivo autonómico ha informado asimismo de la activación del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana (PTECV) en situación de preemergencia en todo el territorio valenciano ante el referido naufragio.

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Para ello, el Centro de Coordinación de Emergencias está manteniendo rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores que intervienen en el operativo desplegado para obtener información sobre los vuelos de reconocimiento que está realizando el Ministerio para la Transición Ecológica, así como en coordinación con los municipios costeros.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, quien ha concretado que se ha puesto en contacto con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, para ofrecer los medios de la Generalitat que sean necesarios en función de los resultados que se obtengan de estos vuelos para avistar posibles afecciones.

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Además, desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, el personal técnico de Medio Natural y Costas y Puertos está en contacto con los departamentos homólogos del Gobierno central.

Los servicios sanitarios de la Generalitat han atendido a seis tripulantes del carguero accidentado, tres de los cuales permanecen ingresados.

De ellos, dos fueron trasladados al Hospital Arnau de Vilanova de València, uno por hipotermia, que ha sido dado de alta, y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca, que continúa hospitalizado.

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Los otros cuatro tripulantes fueron trasladados al Hospital de Manises, dos por hipotermia, que han sido dados de alta; uno por herida abierta en una pierna y otro por dolor abdominal. Estos dos últimos permanecen ingresados. EFE