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Sevilla, 26 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha enviado a un juzgado de Madrid el caso de Rosario Bermudo, la sevillana declarada hijastra de la que fuera duquesa de Medina Sidonia, conocida como la 'duquesa roja', Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que denunció a un hermano biológico al sospechar que puede esconder bienes para no pagarle su parte de la herencia.

Bermudo fue declarada oficialmente hijastra de la aristócrata e hija biológica de Leoncio González de Gregorio, marido de la duquesa, el pasado 3 de abril, por sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, que ratificaba la del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria y condenaba a dos hijos de la duquesa a pagar a su hermana biológica una herencia de casi 900.000 euros.

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Como ha recordado a EFE su abogado, Fernando Osuna, y se refleja en el auto del Supremo, se investiga si el hermano pudo extraer dinero de sus cuentas bancarias para no informar de sus ingresos reales, de modo que "los elementos típicos del delito que se persigue han sido ejecutados en Madrid, donde se encontraban abiertas, en distintas sucursales, las cuestas bancarias referidas".

Solo una cuenta corriente se abrió en Soria, "lo que justifica la aplicación del fuero competencial" que se ha dirimido, sin que la residencia de denunciado o denunciante sea un factor a tener en cuenta en este caso.

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Por ello, el Supremo envía el caso al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 13 de Madrid, que estudiará una denuncia a raíz de la decisión de un juez tras más de 14 años de pleitos judiciales de Rosario Bermudo, que tras ser declarada oficialmente hija legítima condenaba a los cuatro hijos de Leoncio González de Gregorio a pagarle la citada cantidad, que le tendría que haber correspondido en herencia.

Aunque una de sus hermanas tendría que pagar 800.000 euros al haber recibido una "herencia mejorada", según el letrado, finalmente ha sido condenada ella y un hermano a pagar a partes iguales 280.000 euros más los intereses generados desde el inicio del proceso judicial, mientras que con los otros dos hermanos se llegó a un acuerdo antes del juicio.

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Inicialmente se pidió el embargo de sus cuentas, así como el del Palacio de Quintana Redonda, construido a mediados del siglo XVIII por Juan Baltasar González de Gregorio y Rodríguez-Carabantes, y propiedad de la familia, aunque tras no cobrar la cantidad reclamada, Rosario Bermudo ha presentado una querella contra Leoncio González de Gregorio, porque "tiene muchas pruebas de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible".

Tras abonar sus otros tres hermanos la casi totalidad de la deuda, Osuna ha indicado que le consta que el querellado "disponía de dinero en el banco", pero al saber que se le reclamaba esta cantidad "dio instrucciones a su entidad bancaria para ocultar o disponer de este metálico, para evitar que cobrase su hermana".

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Además, indica que las cuentas a nombre del hermano de su clienta, "con saldos que superaban los 100.000 euros", han "dejado de existir".

El 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Rosario Bermudo, que ahora tiene 72 años, como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN con el 99,99 % de coincidencia, el máximo que se puede obtener. EFE

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