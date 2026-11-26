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El Tribunal Supremo ha defendido que no ha ampliado el número de afectados por la suspensión del voto en las elecciones generales del 29 de noviembre a nacionalizados por la 'ley de nietos' y ha insistido en que siguen siendo los mismos, más de 160.000.

Mediante un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que su última resolución "ni modificó ni amplió la medida cautelar", sino que "se limitó a recordar que la suspensión se refería a las personas incluidas en el listado facilitado por la Administración del Estado, con independencia de la parte del censo electoral en que figuren en cada momento".

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De esta forma ha respondido el alto tribunal a un recurso presentado por la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno.

Los magistrados ordenaron a la Junta Electoral Central (JEC) con esa resolución que "ninguna de las 163.355 personas incluidas puedan figurar como electores en el censo electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España".

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No obstante, precisó que sí podrán votar para las elecciones de este domingo "las 901 personas que presentaron certificación consular, o cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados".