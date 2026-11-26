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Madrid, 26 nov (EFE).- El PSOE-M ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la "falta de actuación" del Ayuntamiento de Madrid ante unas "presuntas obras ilegales" realizadas en una vivienda de la capital en la que reside el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Los socialistas han dado este paso después de que el periodista David Fernández publicara el pasado 23 de noviembre, en un blog personal, que el Consistorio mantiene sin resolver desde 2022 un expediente urbanístico abierto a raíz de la denuncia de un vecino por unas obras presuntamente irregulares en dicho edificio.

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Cuando le preguntaron al respecto, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, subrayó que la denuncia era anterior a que Núñez Feijóo se mudara a ese inmueble y que no es su titular.

También recalcó que cada año se incoan en Madrid unos 9.000 expedientes de disciplina urbanística, que "tienen su complejidad" y "no son sencillos", y agregó que son los servicios técnicos los que deciden la prioridad de cada uno.

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Sin embargo, el PSOE-M considera que debe comprobarse si el Ayuntamiento "omitió a sabiendas" su obligación de inspeccionar las obras, pues ello podría suponer un ilícito penal.

En su escrito a la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los socialistas reclaman recabar toda la documentación del expediente; comprobar qué obras se ejecutaron y si contaban con el título urbanístico correspondiente; e "identificar a las autoridades municipales competentes" en el caso, así como "qué razones constan para la demora".

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"Queremos luz y taquígrafos", ha resumido, en un audio remitido a los medios, la portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien desea conocer "hasta dónde llega la responsabilidad del alcalde" y "si la legalidad urbanística se aplica por igual a todos los madrileños". EFE