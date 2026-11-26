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Bilbao, 26 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "incumplido" su compromiso de aprobar una nueva ley de secretos oficiales y no haya desclasificado los papeles sobre el caso Zabalza, pero ha indicado que puede hacerlo hasta este domingo, 29 de noviembre.

"¿A qué están esperando? Su familia y todo el pueblo vasco merece conocer la verdad", ha señalado Esteban en un vídeo que ha grabado junto al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián) al que fue trasladado Mikel Zabalza hace 41 años.

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En el vídeo, difundido por su partido, el presidente del PNV ha señalado que "junto al cuartel de Intxaurrondo, un lugar protagonista de sucesos muy oscuros en nuestra historia, hace 41 años aquí fue detenido, torturado, un joven navarro conductor de autobús y su cuerpo apareció al cabo de unos días flotando en el Bidasoa. Su nombre es Mikel Zabalza".

Esteban ha lamentado que después de 41 años, y "a pesar de este atentado contra los derechos humanos, la familia no sabe nada" cuando "tiene derecho a la verdad, justicia y reparación".

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Ha recordado que el PNV se lo ha pedido a gobiernos del PP y del PSOE "continuamente", los cuales "se han negado a la desclasificación de la documentación secreta. No han dado ninguna explicación, incluso han premiado a alguno de los responsables", ha lamentado.

Tras referirse al caso de Guillem Agulló, antifascista de 18 años apuñalado en 1993 por un grupo neonazi, a quien el Consejo de Ministros del pasado día 17 concedió el reconocimiento como víctima del terrorismo, Esteban se ha preguntado por qué el Gobierno no desclasifica los "papeles" sobre el caso Zabalza.

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Según ha dicho, "Pedro Sánchez ha fallado a su compromiso conmigo diciendo que iba a aprobar la ley de secretos oficiales; no lo ha hecho" pero "tiene tiempo hasta el 29 de este mes para desclasificar los papeles del caso Zabalza. Es de justicia. Euskadi necesita saber qué es lo que pasó. Su familia también", ha defendido. EFE