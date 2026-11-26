04/06/2026 Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil POLITICA ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

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El hombre detenido este pasado miércoles en Chiclana, acusado de la muerte de su pareja, Gloria Vallejo, que fue hallada semienterrada en una duna de Sancti Petri el 18 de octubre, pasará a lo largo de este jueves a disposición judicial, tal y como han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.

El caso se investiga como violencia de género y será la titular del Juzgado Mixto número 4 de los de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones, la que determine la situación del detenido una vez preste declaración.

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La víctima, de 44 años de edad, natural de Las Palmas de Gran Canarias y vecina de Cádiz, figuraba en el sistema Viogen en un caso activo con su actual pareja y presunto homicida.

Su cuerpo apareció en octubre semienterrado en la playa de Lavaculos del Poblado de Sancti Petri, con evidentes signos de muerte violenta. Las actuaciones que se han llevado a cabo desde el momento en que se identificó el cadáver por parte de los guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, apuntaban a su actual pareja.

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De esta manera, este miércoles 25 de noviembre, la Guardia Civil detenía en Chiclana a la pareja de Gloria Vallejo como presunto autor del crimen, además de registrar su domicilio.