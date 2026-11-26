05/10/2026 Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). La Policía Nacional escolta los autobuses llenos de personas migrantes desalojadas de la playa del Trampolín hacia la zona de la frontera del Tarajal, donde unos optan por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos y otros prefieren regresar a Marruecos a pie y voluntariamente. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

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El cónsul español en Tetuán ha declarado este jueves como testigo que fue informado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la situación de la frontera entre Ceuta y Marruecos el día antes de la entrada masiva de migrantes del país vecino a la ciudad autónoma.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración por videoconferencia del diplomático ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la incursión masiva a finales del pasado mes de julio.

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El cónsul ha relatado que hizo la entrada efectiva en el cargo el 29 de julio, el día antes de los hechos. Así, ha recapitulado que viajó de Algeciras a Ceuta, donde fue recibido por Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma Miguel Ángel Pérez Triano, y posteriormente entró en territorio marroquí, han indicado las fuentes.

A su llegada a Tetuán, un enlace del CNI le informó personalmente de que la frontera estaba caliente, con mucha gente joven, y que le comentó esta información al embajador español en Rabat.

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