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Madrid, 26 nov (EFE).- La diputación permanente del Congreso de los Diputados convalidará previsiblemente este jueves el decreto ley para hacer efectiva la subida salarial del 4,5 % para más de tres millones de empleados públicos correspondiente a 2027 en cumplimiento del pacto cerrado con los sindicatos en noviembre de 2025.

"Se trata de la mayor subida de salario a los servidores públicos desde 1992", ha subrayado el ministro de la Función Pública, Óscar López, en la defensa del decreto, con el que el Gobierno "cumple con su palabra con los empleados públicos y con los sindicatos" y "clausura una legislatura de hitos cumplidos".

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La subida aprobada supondrá un incremento a partir del 1 de enero de entre 1.400 y 4.000 euros brutos al año, ha dicho el ministro, citando los 138 euros brutos más al mes que cobrará un policía nacional, los 269 euros para un médico o los casi 300 para jueces.

Todos los grupos parlamentarios presentes en la diputación permanente han mostrado su apoyo expreso al decreto ley, salvo el PP, que no lo ha concretado y ha criticado duramente el momento elegido y el escaso impacto de la subida; y VOX, que ha decidido no participar ni votar en esta sesión.

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En concreto, el diputado popular Ángel Ibáñez ha criticado la "cara dura" del Gobierno al aprobar esta medida "en los estertores de la legislatura" y "a tres días de las elecciones", una subida salarial que en otros ejercicios demoraron hasta un año ejecutándola con carácter retroactivo.

"Tienen más cara que espalda" al "manosear y tratar de comprar a los empleados públicos con una subida ya comprometida", ha dicho Ibáñez, al tiempo que ha destacado el escaso impacto que tendrá, ya que queda neutralizada por la inflación, suponiendo al final "pérdida real de poder adquisitivo".

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Desde Podemos, la diputada Ione Belarra ha mostrado su apoyo a la norma al igual que el resto de grupos, aunque ha afeado "el dispendio" realizado en estos últimos momentos de la legislatura, ha calificado la subida de "auténtica migaja" y ha reclamado "la fijeza ya" para los empleados públicos en situación de temporalidad.

Esta subida forma parte del acuerdo sellado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y que establecía una senda para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 11 % en el horizonte de 2028.

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También en función de este acuerdo, además de la subida del 4,5 % en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5 % adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el INE confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5 %.

En el sector público estatal, la subida del 4,5 % correspondiente a 2027 se hará efectiva en la nómina de enero y afectará a 546.000 empleados, mientras que el resto de las administraciones tendrán que tomar las medidas pertinentes para hacer efectiva la subida a sus funcionarios.

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El Real Decreto ley aprobado recoge también la mejora de las cuantías en concepto de indemnizaciones por residencia, una compensación económica de carácter no retributivo que perciben los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) para resarcir los sobrecostes de vivir en determinadas áreas del territorio nacional con especiales condiciones geográficas o de insularidad como Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla o el Valle de Arán.

También se recoge el aumento del 4,5 % de las partidas de acción social para los empleados públicos, tras 14 años congeladas. EFE