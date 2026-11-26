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Barcelona, 26 nov (EFE).- El exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) Luis de Guindos ha expresado este jueves su preocupación por el auge de "partidos radicales de derechas y de izquierdas en contra del proceso de integración europea".

"El verdadero problema de Europa actualmente es la fragmentación política", ha afirmado De Guindos durante una intervención en el congreso de directivos CEDE que se celebra en Barcelona.

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Cada vez "tienen más relevancia fuerzas políticas que no solamente son contrarias a lo que sería integración adicional, sino que incluso quieren revertir lo que se ha hecho", ha sostenido el exministro de Economía español.

El "populismo" tiene cada vez más peso en la Unión Europea (UE), con "un planteamiento muy nacionalista, muy específico y muy concreto", ha agregado De Guindos, que, al mismo tiempo, ha augurado que ese escenario político "pasará" en algún momento.

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"Europa acaba siempre tomando la decisión correcta, lo que pasa es que antes explora todas las alternativas", ha afirmado. EFE