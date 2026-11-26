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Santa Cruz de Tenerife, 26 nov (EFE).- La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha denunciado este jueves que los grandes partidos utilicen la crisis migratoria que vive el archipiélago con fines electorales.

Valido ha criticado en declaraciones a los medios de comunicación que los grandes partidos utilicen la situación migratoria "de modo burdo, con mentiras, incluso con chascarrillos respecto de sus líderes", cuando, según ha señalado, los canarios llevan más de dos décadas viviendo "una auténtica tragedia".

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Ha insistido en que lo que está ocurriendo en El Hierro no puede ser utilizado por los líderes nacionales para ganar votos y ha asegurado que Canarias demostrará a partir del domingo, en el Congreso, que tiene voz propia.

"El próximo domingo Canarias decide cómo y con qué fuerza se planta en Madrid", ha afirmado Valido, quien ha advertido de que la comunidad debe decidir si obliga a los partidos nacionales a entender su realidad o permite que sigan "frivolizando con las tragedias que ocurren en Canarias". EFE

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