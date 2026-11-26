01/01/1970 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS POLÍTICA CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este jueves la disposición de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para activar la Unidad Militar de Emergencias (UME) en El Hierro ante la llegada constante de migrantes, y cuya colaboración permitirá tener una ayuda en el cribado y la atención sanitaria de las personas que arriban a la costa de la isla.

La UME es la primera vez que se activa en Canarias para una cuestión migratoria y se hace, según ha explicado el presidente canario en declaraciones a los periodistas, después de que se declarara el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por la "llegada masiva y la imposibilidad de hacer un triaje, de atenderlos" como llegaban.

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Esto, añadió, produce un "riesgo sanitario importante" en El Hierro y en Canarias, ya que "muchos" de los migrantes son trasladados posteriormente a Gran Canaria, Tenerife y de ahí a la península.

Además expuso que, a pesar de que desde el Gobierno regional se había puesto un hospital de campaña y se había "reforzado los equipos médicos, con la inestimable ayuda también del País Vasco, que había derivado tanto médicos como enfermeros", finalmente se tuvo que activar el PLATECA, que permite subir la emergencia a nivel 2 y "solicitar la ayuda de la UME".

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El presidente canario ha matizado que, este miércoles, antes de activar el PLATECA, llamó a la ministra Margarita Robles, que ha asegurado le "atendió de manera inmediata", así como "el teniente general también de la UME", lo que ha permitido que este jueves se estén realizando "todos los trabajos logísticos para que se puedan incorporar a ayudar y a colaborar".

"Yo hablaba ayer por la tarde con la ministra Margarita Robles y lo acogió, vamos, con total disposición a colaborar; tanto es así que inmediatamente me llamó el teniente general y hoy va a llegar la UME a El Hierro", apuntilló para añadir que lo que "ha encontrado es plena colaboración".

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Clavijo ha explicado que lo que ha solicitado es la colaboración para ayudar en el "triaje y la atención sanitaria", que se hará con un hospital de campaña, ya que la UME lleva "dos carpas de 50 metros cuadrados cada una" porque, afirmó, lo que se necesita "es que a pie de muelle puedan hacer ese cribado, ese triaje", para ver quienes pueden ir al CATE, quienes necesitan una atención médica de alto requerimiento para llevarlos al hospital o quienes pueden ser atendidos en el lugar.

Todo ello porque, dijo el presidente canario, "algunos llegan con fiebre, otros llegan con laceraciones, con contusiones, con algunos traumas, dolores de cabeza, son muchas las patologías", mientras que "algunos afortunadamente están llegando con las condiciones de navegación y el mar está bien, relativamente bien".

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FRONTEX EN ORIGEN

Al ser preguntado por Frontex, Clavijo ha expuesto que desde junio se ha advertido de que esta situación "se podía dar, los informes del CNI avalaban la reactivación de la ruta atlántica", por lo que ha indicado que "en todo momento" desde Canarias "se ha mantenido que la solución es en los países de origen, no solo en cooperación y desarrollo para que no tengan que salir, sino también obviamente en el control de esa salida".

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Añadió que "llevan años" pidiendo el despliegue del Frontex, así como en las distintas interministeriales celebradas, señalando que el ministro de Interior les decía que se "había solicitado pero que estaba el reglamento", y se "está modificando" el citado reglamento, si bien ha matizado que el que está en vigor "permite el despliegue del Frontex, de hecho ya se hizo en el año 2006 y 2007".

De todos modos, el presidente canario incide en que "no" ha visto "ningún documento oficial" de dicha petición, así como que desde la Unión Europea se le ha transmitido que "España no había hecho formalmente esa solicitud".

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"Yo sigo sin ver el documento, no sé si ustedes han tenido acceso al documento de lo que dijo el ministro Torres --en cuanto a que sí se habría solicitado desde el Gobierno de España--, pero a mí, desde luego, lo he pedido reiteradamente y no me lo han dado, por lo tanto no sé si esa petición formal se ha hecho o no, lo que sí sé es que no se ha desplegado", ha apostillado.

Para incidir en que "esa ausencia de despliegue" del Frontex, en concreto en Senegal y en Gambia, "está haciendo que las llegadas sean de la magnitud" actual, que está haciendo que se estén "batiendo tristes récords" de llegada a la isla de El Hierro.

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