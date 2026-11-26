25/11/2026 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, atiende a los medios en el marco de un acto de campaña en Sevilla. A 25 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha apelado al voto de las mujeres de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre "para defenderse de quienes quieren desmantelar sus derechos" en referencia a las últimas declaraciones de miembros de Vox sobre la violencia de género. POLITICA Joaquín Corchero - Europa Press

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El ministro de Derechos Sociales y portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha anunciado hoy que su formación rebajará el coste del transporte público si gobiernan después del 29 de noviembre y será gratuito para quienes más lo necesitan, para los que vivan en viviendas de protección oficial. Esta medida se sumará al comedor gratuito en la escuela pública.

En su opinión, estas decisiones supondrán un "abaratamiento del coste de la vida". Para ello, el Frente Amplio implantará un abono único estatal e integrado de transporte: se creará un abono único nominativo y mensual válido en toda España, ciudades y modos de transporte.

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Además, incluirá un esquema de precios de 20 euros al mes para Cercanías (10 euro para menores de 26 años y gratuito para menores de 16); descuentos del 60-70 por ciento en Media Distancia (gratuito para menores de 15 años); 50 por ciento en Larga Distancia para viajes recurrentes (al menos 3 viajes de ida y vuelta al mes) y 75-80 por ciento de descuento en autobús y metro municipal/autonómico (o tarifa plana combinada de 50 euros al mes).

Además, será gratuito para aquellos que vivan en viviendas protegidas y en las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla será gratuito todo el transporte público urbano e interurbano.

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DESCUENTES DE ENTRE EL 60 Y EL 70 POR CIENTO EN AUTOBUSES ESTATALES

Los autobuses de titularidad estatal tendrán descuentos de entre el 60 y el 70 por ciento según la edad y el tipo de abono, y los servicios públicos de bicicleta, del 50 por ciento: el Gobierno asumirá el 30 por ciento si las entidades locales asumen el 20 por ciento restante.

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Además, el Frente Amplio propone en su programa la gratuidad total y universal del servicio de comedor escolar para todo el alumnado matriculado en Educación Infantil y Primaria en centros de la red pública en todas las comunidades autónomas.

"Se exigirá por ley que los menús escolares se elaboren con productos frescos de proximidad y temporada, libres de ultraprocesados y adaptados a requerimientos nutricionales y alergias", según precisan desde esta formación.

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Según Bustinduy esta es "una forma de cumplir con esa demanda social absolutamente transversal y mayoritaria de que el dinero, la riqueza que gana la sociedad, los trabajadores, lo que producen los trabajadores cada día, no se la quede el jefe, el casero, los fondos de inversión y los ultra ricos".

En su opinión, Frente Amplio ha planteado un ambicioso programa fiscal "para que las grandes fortunas en este país paguen lo que les corresponde", un dinero que, asegura, irá a financiar los servicios públicos, la sanidad universal, la educación pública y las pensiones.

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Pero cree que también quedará "más dinero en el bolsillo de quienes trabajan" con el comedor gratuito en la escuela pública y abaratamiento del transporte público.