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Javier Herrero.

Madrid, 26 nov (EFE).- Una lesión fortuita en el tendón de Aquiles que requirió cirugía y lo dejó postrado y con dolores en los meses posteriores llevó a Blas Cantó a reflexionar en su más reciente disco sobre debilidades y fortalezas reales. Entre estas últimas, además del amor, puede contar ya un segundo puesto en la historia de Eurovisión.

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"Eurovisión Júnior me ha recordado a mí mismo que lo más importante es el proceso y vivirlo como si fueras un niño. Me ha devuelto la ilusión y creer en la música otra vez", afirma en una charla con EFE tras ser uno de los autores del tema 'Cuore Bello (Te quiero, te quiero)' con el que el joven de 10 años Lucas Paulano consiguió la plata en octubre en la última edición de ese festival.

Esa conclusión va en línea con algunos de los aprendizajes que ha hecho desde la publicación, hace tres años, de 'El príncipe', su anterior disco, hasta 'Aquiles vol 1' (Diezycuatro 1024 Estudio/Virgin), que acaba de ver la luz.

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"Ya no estoy atormentado. Vivía atormentado porque no escuchaban mis canciones o porque no me daban una prioridad que antes sí tenía. Ahora creo que acepto más todo", asegura quien reconoce entre risas que, paradójicamente, se ha labrado una reputación como gran sufriente en sus canciones.

En este proceso, Cantó salió de su discográfica desde los tiempos de Auryn, Warner Music. "Tenía dos discos firmados con ellos y no los hice nunca. Tampoco tenían fecha, así que si no querían sacarlos no los iban a sacar; y acepté que el amor se había terminado", cuenta sobre la apertura de su "soltería musical".

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En esta etapa realizó descubrimientos empoderadores. "Antes se me decía: 'No puedes ir a Francia, porque históricamente no ha funcionado'. He hice cosas en Francia, cantando en francés, que es algo con lo que he soñado toda mi vida. Me di cuenta de que ahora puedo hacer yo lo que quiera sin esperar", cuenta de su colaboración con la artista gala Anabel de 2025, 'Cuéntame (Raconte-moi)'.

Con esa actitud se permitió buscar "grandes productores" de otros países, especialmente en México, pero también en España y Colombia, y así fue dando forma a su nuevo álbum con un sonido de pop internacional de la mano de colaboradores como Carlos Almazán o Adrián Maldonado (Maldo).

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"No lo considero pop español, que tiene un sonido muy característico, sino pop en español o, como a mí me gusta llamarlo, pop-folk", precisa, al explicar que usa esa etiqueta por la forma en que se tocan los instrumentos, por ejemplo los punteos de guitarra, o el uso de acordes "más raros".

En 'Aquiles vol. 1' sus seguidores encontrarán ocho canciones que condensan las fortalezas musicales de Cantó (Ricote, Murcia, 1991), entre baladas arrebatadoras como 'Dilema' y 'Mala idea' y sobre todo medios tiempos potentes en la línea de su éxito 'Él no soy yo', como 'Para qué' o 'Inevitable'.

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Durante la preparación del disco, que tendrá un segundo volumen "a principios de 2027", cuando también verá la luz en formato físico, sufrió el citado accidente doméstico en el tendón que ha titulado no solo el álbum sino también una canción que está dedicada a su pareja y principal soporte emocional desde hace años, el artista y compositor Dangelo.

"He querido conservar ese título porque representa mucho la fuerza y la debilidad de todo lo que me ha sucedido este año", reconoce Cantó, que sigue en rehabilitación y aún sufre algunas secuelas: "Se ve que en la operación me tocaron algún nervio y siento un hormigueo constante, a veces dolor, pero he aprendido a vivir con él, porque si no me volvería loco".

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El forzoso reposo le dio además para sanar otras heridas. "He tenido mucho tiempo para pensar y para hacer terapia. Entonces he recordado muchas cosas del pasado que viví y de las que nunca había escrito", afirma sobre historias de "amores tóxicos" que vivió muy en el pasado y que no había cerrado hasta ahora. EFE

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