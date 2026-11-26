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La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha querido quitar importancia este jueves al hecho de que cerca de 80 excargos de su partido y de sus confluencias se hayan unido para pedir el voto para Frente Amplio en las elecciones del domingo y lo ha hecho alegando que esas personas "ya eran de Sumar".

Así lo ha dicho en declaraciones en el Congreso antes de entrar en la reunión de la Diputación Permanente al ser preguntada sobre el manifiesto que suscriben, entre otros, la exdiputada Carolina Bescansa, una de las fundadoras del partido morado; el que fue su secretario de Organización Sergio Pascual, o la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena.

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La dirigente de Podemos se ha limitado a responder que los firmantes de ese manifiesto hace tiempo que ya no están vinculados con su partido y que "ya eran de Sumar".