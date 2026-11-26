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Carlos Mateos Gil

Madrid, 26 nov (EFE).- Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, es una de las futbolistas más destacadas en la concentración que la selección española ha iniciado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con vistas a los encuentros amistosos ante Chile en León y Venezuela en A Coruña, en los que busca pulir detalles pensando en el Mundial 2027.

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Se trata de dos pruebas algo atípicas, pues muchas de las 'indiscutibles' para Sonia Bermúdez se han caído de la lista para no cargarlas de compromisos. No sucede lo mismo con Patri Guijarro, Claudia Pina o, sobre todo, con Aitana, a la que se espera ayudar a recuperar el tiempo perdido para que llegue en óptimas condiciones a la cita de Brasil, en la que España defiende título.

La tres veces ganadora del Balón de Oro sufrió hace casi un año, el 30 de noviembre de 2025 y precisamente entrenando con la selección en la localidad madrileña entre la ida y la vuelta de la Final de la Liga de Naciones contra Alemania, una fractura transindesmal del peroné en el tobillo izquierdo.

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Fue un duro golpe en lo anímico, porque le impidió participar en el choque decisivo tras el cual España se proclamó campeona, pero con consecuencias aún más graves en lo físico, ya que estuvo alejada de los campos hasta el 3 de mayo.

De esta manera no pudo jugar durante gran parte de la temporada con su club ni por tanto pelear de nuevo por el premio de mejor futbolista del mundo, pero su percance le hizo también perderse cinco partidos con el cuadro nacional, el ya citado frente a las germanas y cuatro más de la fase de clasificación para la Copa del Mundo disputados en marzo y abril.

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Un parón incómodo en un momento clave, no solo por lo mucho que había en juego, sino también por la importancia de trabajar con el colectivo a poco más de un año para el torneo más importante. Aún así, y en todo momento, nadie puso en duda su relevancia y su importancia para el bloque.

De hecho, a las primeras de cambio, y en cuanto se pudo, fue llamada para cerrar con sus compañeras el camino hacia el Mundial ante Inglaterra e Islandia, firmando entre ambos partidos un gol y una asistencia.

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Logrado el objetivo, la atacante volvió a ausentarse por precaución de la citación para los dos icónicos amistosos en Estados Unidos ante el combinado local, últimos enfrentamientos antes del doble duelo que se presenta ahora.

Ya recuperada, con más rodaje y más confianza, se presenta ante ella un escaparate en el que volver a brillar con la absoluta y exhibir de nuevo los galones que nunca perdió. EFE

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