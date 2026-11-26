22/11/2026 La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante el homenaje a Sabino Arana, a 22 de noviembre de 2026, en Sukarrieta, Vizcaya, País Vasco (España). La convocatoria conmemora el 123.º aniversario de la muerte del fundador del PNV e incluye una misa, una ofrenda floral ante su tumba y el posterior acto político. POLITICA H.Bilbao - Europa Press

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La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Maribel Vaquero, ha asegurado que no percibe diferencia entre el discurso que defienden, durante esta campaña, Frente Amplio y EH Bildu, y ha acusado a la formación soberanista de "desdibujarse en el bloque de izquierda" sin pensar en Euskadi. Además, ha afirmado que, si ganan PP y Vox, el PNV sabe trabajar "en las buenas y las malas" y, si vence el candidato socialista Pedro Sánchez, que ve "difícil", le exigirán "políticas centradas".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Vaquero ha asegurado que, en la "recta final" de la campaña, está "notando otro ánimo" y percibe "a la gente alrededor animada y convencida de la necesidad de ir a votar". El objetivo de su partido "es mantener el grupo propio y, "si puede, ser más".

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La candidata jeltzale ha insistido en que el PNV concurre a las urnas "como el seguro de los intereses vascos", una "póliza" que "firma por la democracia, por defender los derechos tanto civiles y políticos de todos y todas, y también por el autogobierno". "Es una defensa férrea de lo que es Euskadi, del Concierto Económico y de sus instituciones", ha explicado.

Por ello, ha señalado que los jeltzales van a "defender la casa vasca" y, si puede, "construirla más desde el reconocimiento nacional a un nuevo estatus político".

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Preguntada por cómo actuará el PNV ante posible gobierno PP-Vox, ha recordado que su formación "ya ha trabajado en mayorías absolutas". "Somos un partido serio, que ha tenido siempre un grupo pequeño, pero hemos tenido influencia, hemos sabido trabajar en las buenas y en las malas, en la defensa del autogobierno y de los intereses de los vascos y de las vascas", ha apuntado.

Por ello, ha asegurado que "eso ya lo sabemos, lo haremos políticamente y también legalmente si es necesario", ha señalado Vaquero.

La candidata a la Cámara baja, ante posibles pactos, ha reiterado que "con Vox nunca nada" y "tampoco con este PP de Tellado, de Ayuso, y de lo que están defendiendo en contra de Euskadi".

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Maribel Vaquero ha afirmado que Euskadi "se juega que la industria vasca siga siendo potente, el tema de vivienda, la seguridad en las calles o cómo se va a desarrollar la defensa del autogobierno". Ha añadido que, durante la próxima legislatura, "también llegarán temas" sobre los que el PNV "va a tener que hablar".

"Por eso venimos diciendo en esta campaña una cosa es hablar de bloques, pero nos tenemos que desbloquear, porque a partir del 29 el Parlamento español se conformará, habrá un Parlamento en el Congreso los Diputados, en el Senado y con esos mimbres y con esos diputados vamos a tener que tomar decisiones", ha dicho.

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UN PP "REHÉN DE VOX"

Maribel Vaquero ha expresado su preocupación por que el PP sea, "en estos momentos, rehén de Vox" así como por "el programa electoral de construcción nacional". "Todo lo que hemos construido, todos los derechos de vascos y vascas, nuestras instituciones, pueden estar en riesgo", ha indicado.

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Se ha preguntado si el PP "estos momentos es foralista" y si defiende el Concierto Económico. "No se puede crear esa incertidumbre, no me gusta nada lo que le estoy escuchando al PP, su programa electoral, y que sea rehén y venga acompañado de Vox", ha añadido.

Respecto a los mensajes del PP a los seguidores del PNV para que le den su voto el 29N, se ha mostrado convencida de que el Partido Popular es "un Partido Perdido y que no conoce Euskadi". "Yo creo que la gran carencia del Partido Popular es que no conoce Euskadi y se viene demostrando elección tras elección", ha señalado. A su juicio, "cada día", el PP "se aleja más de la Euskadi real y de lo que los vascos y vascas necesitan".

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PSOE

Ante la 'batería' de medidas sociales que el Gobierno ha aprobado en las últimas semanas, ha interpretado que el PSOE y Sumar "están haciendo campaña con el Consejo de Ministros". "Creo que están haciendo un mal uso, un electoralistmo del Consejo de Ministros y además está teniendo ya un toque de Europa en el gasto de dinero", ha apuntado.

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Maribel Vaquero ha asegurado que, en caso de que el Gobierno actual lograra reeditarse, algo que "ve difícil", no podría reproducirse una situación sin "diálogo ni contraste suficiente de propuestas". "Tiene que haber mayor seriedad y en el hipotético caso, que parece que no, de que el PSOE tuviera opciones para reeditar un posible nuevo gobierno, evidentemente de las maneras en las que hemos estado funcionando, no van a ser posible", ha apuntado.

Tras asegurar que el PNV no da sus votos 'gratis et amore', ha advertido de que le pediría a Pedro Sánchez "más seriedad, más humildad, porque no le ha dado la suficiente importancia a que había diferentes partidos políticos con ideologías diferentes" entre quienes le han apoyado.

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"Nosotros vamos a pedir que sean políticas centradas; no se puede permitir que cada uno quiera llevar todo su programa electoral y toda su ideología a un acuerdo: seriedad, compromiso y más Euskadi", ha añadido.

Maribel Vaquero ha asegurado que desde Euskadi "no se va a decidir quién gobierna Euskadi, sino quién le representa en Madrid". En concreto ha afirmado que "no va a estar en manos de EH Bildu que Feijóo sea presidente" o no.

EH BILDU DESDIBUJADO

La candidata ha asegurado que en los debates no ve "mucha diferencia" entre lo que dice el portavoz de frente amplio y el señor Matute" porque "parece que van con el mismo discurso".

"Creo que la izquierda abertzale y Otegi se están desdibujando en ese bloque de la izquierda a la izquierda del PSOE", ha manifestado. Para Vaquero, "lo que le falta" a EH Bildu es "hablar de Euskadi" porque "se ha desdibujado el discurso de Euskadi".

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia ha reconocido que el voto de la Margen Izquierda es Importante, como ha asegurado EH Bildu, pero ha añadido que "aquí todos nos ponemos la txapela de quién defiende más los intereses de unos u otros".

"Nosotros también defendemos los intereses de la clase obrera, evidentemente de todas las clases sociales, de todas las personas, sea su condición la que sea", ha apuntado.

Además, ha insistido en que "en estos momentos" no oye a EH Bildu "hablar mucho de la defensa de los intereses de vascos y vascas" sino que les escuchan "hablar más en clave de la izquierda", aunque "de repente suelte algo de autogobierno".