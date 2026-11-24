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Córdoba, 24 nov (EFE).- Vivir fuera de una capital de provincia puede representar una dificultad añadida para acceder a los nuevos tratamientos inyectables de larga duración contra el VIH, según el resultado de un estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

La investigación, presentada en el XV Congreso Nacional de GeSIDA-SEIMC, analiza el acceso al tratamiento con cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada, una combinación de antirretrovirales que se administra mediante inyecciones cada dos meses y permite sustituir la medicación oral diaria en determinados pacientes con VIH.

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El trabajo compara a 153 personas que reciben esta terapia con otras 1.478 que siguen tratamientos orales.

Los investigadores sitúan este hallazgo en el contexto de una provincia de más de 17.000 kilómetros cuadrados en la que la administración del tratamiento inyectable está centralizada en un único hospital.

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Esta circunstancia obliga a los pacientes a desplazarse periódicamente para recibir las dosis, a diferencia de lo que sucede con la medicación oral, que pueden tomar en su domicilio.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es que las diferencias territoriales aparecen "al analizar quién recibe el tratamiento, pero no se traducen en peores resultados entre las personas que ya han comenzado a utilizarlo".

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En concreto, los investigadores no encontraron una asociación significativa entre la distancia al hospital, el tiempo estimado de desplazamiento o el nivel de renta y el abandono del tratamiento, las inyecciones omitidas o la supresión viral. Tampoco observaron que las posibilidades de acceder a la terapia disminuyeran progresivamente conforme aumentaba el tiempo de viaje al hospital.

Durante el seguimiento, cuya media fue de 567 días, el 18,3 % de los 153 pacientes interrumpió el tratamiento y se omitió el 4,5 % de las inyecciones previstas. Por otra parte, el 91,5 % mantenía la supresión viral en su último control, lo que significa que el tratamiento había conseguido mantener controlada la replicación del VIH.

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Los resultados apuntan, por tanto, a una posible barrera previa al inicio del tratamiento, aunque no permiten determinar sus causas.

Las diferencias podrían deberse a las dificultades de desplazamiento, a que estos tratamientos se ofrezcan con menor frecuencia a quienes viven fuera de la capital o a otros factores que el estudio no ha podido identificar.

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Los investigadores consideran necesario profundizar en estas diferencias, analizando no solo qué pacientes reúnen los requisitos clínicos para recibir el tratamiento, sino también a quiénes se les ofrece y cuántos llegan finalmente a iniciarlo.

Asimismo, plantean estudiar modelos de administración más descentralizados, que permitan acercar estas terapias al lugar de residencia de los pacientes y evitar que vivir fuera de la capital represente una desventaja para acceder a ellas.

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El estudio ha detectado que las personas con VIH residentes fuera de Córdoba capital presentan unas posibilidades un 44 % menores de recibir estas terapias que quienes viven en la ciudad, una vez ajustadas otras características de los pacientes. EFE