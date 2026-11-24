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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar el Consejo de Ministros para dar "mítines" en plena campaña electoral con medidas como la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar, algo que, a su juicio, evidencia que es un Ejecutivo "desesperado". Dicho esto, prometido que el PP gobernará "para todos, pero especialmente para los currantes y la España trabajadora".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que amplía a diez días laborables el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad tanto para los asalariados como para los más de tres millones de empleados públicos (funcionarios y personal laboral).

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Al ser preguntado si el PP votará a favor de esta medida en la Diputación Permanente del Congreso, Tellado no se ha pronunciado sobre el sentido del voto del Grupo Popular. "Creo que más que un Consejo de Ministros era un mitin electoral del Partido Socialista", ha denunciado, para añadir que si su partido llega a Moncloa se "ocupará" de los trabajadores españoles.

"NO HAN HECHO NADA POR LOS TRABAJADORES DE NUESTRO PAÍS EN OCHO AÑOS"

En declaraciones a los medios en Leganés (Madrid), Tellado ha afirmado que se niega a "seguirle el juego al Gobierno", que "está en tiempo de descuento". "No han hecho nada por los trabajadores de nuestro país a lo largo de los últimos ocho años. La clase trabajadora de nuestro país lo único que ha hecho es empobrecerse y perder poder adquisitivo durante todo este tiempo", ha relatado.

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A su entender, tratar de "engañar" a la ciudadanía en Consejos de Ministros en plena campaña electoral con medidas que "deben ser ratificadas en la Diputación Permanente" forma parte de "la campaña desesperada de quien sabe que tiene las elecciones perdidas".

"Y por lo tanto, lo que quiero decirle a los trabajadores españoles es que el próximo Gobierno de España les va a respetar. El próximo Gobierno de España respetará el esfuerzo de la gente", ha enfatizado.

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Tellado ha insistido en que el PSOE no es el partido de la gente trabajadora, sino el partido "de la corrupción, de los jetas, de los enchufados", y anima a "todos los currantes del país" y a los que votaron a Sánchez hace cuatro años y hoy "se sienten traicionados" a apoyar el cambio el 29 de noviembre.

RETRATA AL GOBIERNO COMO "UNA SANGUIJUELA"

Tellado ha señalado que si Feijóo llega a Moncloa "merecerá la pena trabajar", no como "ha ocurrido a lo largo de estos años, donde el esfuerzo no valía la pena". A su juicio, el Ejecutivo ha actuado como "una sanguijuela", ya que "sangraba a todos los españoles a impuestos y reducía el poder adquisitivo de los trabajadores y de las familias".

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"Por lo tanto, las medidas son papel mojado. Es un Gobierno desesperado, un Gobierno que se va. Sánchez haría bien en ocupar su tiempo en ir preparando cajas de cartón en el Palacio de la Moncloa. España ya no es su trabajo, su fin. El próximo domingo los españoles lo pondrán en su sitio y su sitio no es ni siquiera la oposición", ha aseverado.

Tellado considera que el "sitio" de Sánchez pasa por "desaparecer de la política española" porque "ha sido un político tóxico, que ha vivido del enfrentamiento, de la crispación, y de enfrentar a jóvenes con mayores, a trabajadores con empresarios y a hombres y mujeres". "Creo que España es mucho mejor que el gobierno que hemos sufrido durante estos años", ha enfatizado.

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DECLARACIONES DE SÁNCHEZ SOBRE SI PP Y VOX ACEPTARÁN RESULTADO

Preguntado después qué opina de las declaraciones de Pedro Sánchez apuntando a que PP y Vox cuestionarán el resultado electoral de las generales si no suman, Tellado ha preguntado: "¿Y Sánchez aceptará el resultado electoral o está haciendo trampas o están intentándolo absolutamente todo para aferrarse en el poder porque saben que van a perder?".

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Esta mañana, el presidente del Gobierno ha dicho que PP y Vox no aceptarán el resultado que salga de las urnas el próximo domingo 29 de noviembre y considera que están poniendo en duda el voto exterior, el voto por correo y la limpieza del sistema. "La movilización les pone de los nervios", ha indicado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

DEBATE A OCHO: UNA OPORTUNIDAD PARA "DESNUDAR" A SOCIOS DE SÁNCHEZ

Por otra parte, Tellado ha celebrado la actuación de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en el debate a ocho celebrado en RTVE, porque tuvo oportunidad de "desnudar ante las cámaras a los socios de Sánchez".

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Así, ha recalcado que Sánchez "perdió las elecciones" pero "le hicieron presidente del Gobierno partidos como el PNV, Bildu o ERC. "Y por lo tanto todos ellos son igual de responsables, son tan corresponsables como el propio Sánchez de lo que ha pasado en España durante todo este tiempo", ha indicado.

Ante el debate a cuatro que se celebrará este jueves --entre los candidatos de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio--, Tellado ha indicado que ese debate es "un mal momento para Sánchez" y ha añadido que ya lo vieron el 'cara a cara de hace una semana con Feijóo.

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"Sánchez ahora trata de convencernos de que su estrategia era no debatir, y al final es verdad que ni presentó propuestas, ni se defendió de ningún ataque, ni contestó a ninguna de las preguntas que quedaron encima de la mesa", ha manifestado.