Guardar

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha lamentado los abucheos sufridos por su partido en los actos electorales. "Es algo que hemos padecido siempre, pero seguimos padeciéndolo hoy", ha asegurado, antes de criticar que formaciones como el PNV, el Partido Socialista y EH Bildu "lo intentan ignorar".

Así, les ha acusado de haber contribuido a que este acoso se normalice "como si fuera un hecho propio de una democracia", cuando, "desde luego, no lo es".

PUBLICIDAD

De Andrés ha realizado estas afirmaciones durante un mitin en la localidad guipuzcoana de Andoain -en el que ha participado junto al cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, y la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz-, donde han sido abucheados por un grupo de jóvenes concentrados en el lugar.

En su intervención, De Andrés se ha dirigido a ese "grupo de cachorros o de cacharros" para pedirles que, por lo menos, les dejen atender a los medios de comunicación, al tiempo que ha lamentado "la violencia que todavía se percibe".

PUBLICIDAD

De este modo, el dirigente popular ha incidido en la necesidad de deslegitimar "todo lo que sean actitudes violentas, actitudes intransigentes, coacciones e intimidaciones que son una permanente y que en esta campaña se están viendo de forma constante".

De Andrés ha denunciado que el PP "está haciendo una campaña con un brazo atado a la espalda", pero también "con mucha gente que se queda en casa y que no participa por culpa de todas estas personas que, precisamente, lo que pretenden es eso".

PUBLICIDAD

"Lo que estamos viviendo en este momento no es otra cosa sino alterar la normalidad de un sistema democrático, alterar lo que tiene que ser una campaña electoral y alterar el resultado electoral por la vía de impedir el normal ejercicio y participación en la vida política en Euskadi", ha censurado.

"Esta es la desgracia que tenemos en el País Vasco y la que queremos combatir", ha remarcado. Según ha afirmado, la forma de hacerlo es "participando políticamente, ignorando la presión que algunos quieren ejercer sobre el partido y, en este caso, votando al PP y haciéndolo en la figura de Jon Echeverría".

PUBLICIDAD

A su juicio, el cabeza de lista de los populares por Gipuzkoa es "el candidato alternativo a toda esta desgraciada realidad que se padece en el País Vasco", aunque ha lamentado que, sin quererlo, este incidente "expresa con claridad cuál es la alternativa a lo que el PP desea para Euskadi, que desde luego no es tener que padecer este entorno de coacción y de intimidación a la sociedad vasca".

"DERECHO A ESTAR EN GIPUZKOA"

Por su parte, Jon Echeverría se ha dirigido a los concentrados para recriminarles su actitud: "Sois los fascistas, los que nos decís 'fuera de aquí', como si no tuviéramos derecho a estar en toda Gipuzkoa, en todos los municipios".

PUBLICIDAD

"Es terrible lo que tenemos que sufrir aquí solamente por defender las ideas del Partido Popular, las ideas del primer partido de España, las ideas del primer partido de Europa y las ideas, en definitiva, que constituyen una alternativa al nacionalismo y al socialismo que impera aquí y que asfixia a todos los que defendemos algo distinto", ha subrayado.

Echeverría ha recordado que Andoain es "un municipio muy castigado por el terrorismo de ETA" y ha señalado que él, afortunadamente, no ha tenido que sufrir la violencia terrorista ni vivir amenazado con escolta, como sí lo han hecho muchos de sus compañeros, a quienes ha agradecido el "sacrificio que han realizado por la libertad de todos los vascos".

PUBLICIDAD

"Son compañeros que se han jugado la vida y, gracias a eso, hoy se puede hacer política aquí con un poco más de libertad, bastante más, pero no con plena libertad, como estamos viendo hoy", ha lamentado.

El candidato por Gipuzkoa ha manifestado el compromiso del PP "con la reparación y con honrar a las víctimas de ETA" y ha remarcado que "no cabe equidistancia entre supuestos abusos policiales y torturas del Estado y el terrorismo de ETA, entre las miles de vidas truncadas y los cientos de miles que se calcula que han tenido que exiliarse por el terrorismo".

PUBLICIDAD

"Algunos quieren dibujar esta equidistancia. Yo he tenido que escuchar en el colegio, dicho por profesores, que era peor la violencia de Estado que la violencia de ETA porque venía del Estado. Lamentablemente, con eso es con lo que se contamina y se envenena a los jóvenes vascos, con las consecuencias que hoy estamos viendo", ha afirmado.

Asimismo, el candidato del PP ha asegurado que ETA "no ejercía su violencia contra una dictadura o contra una falta de democracia" y ha recordado que la gran mayoría de los asesinatos, la denominada "etapa de plomo", se produjo ya en democracia "para distorsionar la voluntad de los vascos y de los españoles y, en definitiva, para alterar la democracia".

PUBLICIDAD

En su opinión, la violencia política que se ha ejercido en el País Vasco se utilizó "para consolidar la hegemonía que tenían los nacionalistas, la hegemonía que amenazaron personas como Gregorio Ordóñez, que iba a ser alcalde de San Sebastián y por eso lo mataron".

Jon Echeverría ha denunciado que, a día de hoy, "todavía haya que soportar que el líder de Bildu sea Otegi, un terrorista etarra condenado por secuestrar a una persona; que su portavoz en el Congreso sea una condenada por apología del terrorismo; y que lleven a etarras en sus listas, más de 40 en las municipales y tres etarras condenados para estas elecciones generales". "¿Cómo nos pueden decir que pasemos página cuando las víctimas tienen que sufrir esta indignidad?", ha enfatizado.

Frente a ello, según ha explicado, el programa del PP contempla, entre otras medidas, impedir los ongi etorris -los homenajes a etarras que "llevan tiempo celebrándose con plena impunidad"- y prohibir que los condenados por terrorismo vayan en las listas electorales, "como hacen y como se sufre elección tras elección".

Asimismo, los populares plantean "una ley de nietos vasca para que los 200.000 exiliados por el terrorismo de ETA puedan adquirir sus derechos electorales, puedan votar y se pongan los medios para que puedan volver". También proponen que en los colegios se enseñe la historia completa y que se deje claro que no hay equidistancia entre abusos policiales y el terrorismo de ETA. "Aquí hubo buenos y malos, aquí hubo asesinos y víctimas inocentes y mucho más", ha concluido.