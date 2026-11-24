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Palma, 24 nov (EFE).- El dispositivo de extinción del incendio que ha quemado 280 hectáreas de pinar y carrizo en la península de Formentor, al noreste de Mallorca, se ha reactivado en la mañana de este martes con una treintena de bomberos forestales y la intervención de dos helicópteros que atacan el fuego con descargas aéreas.

Durante la noche, un retén ha realizado tareas de vigilancia y control del incendio, que comenzó poco antes de las 21.30 horas del domingo.

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Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, además de los dos medios aéreos, están desplegados en la zona cuatro vehículos autobombas, 30 bomberos forestales y 3 agentes de medio ambiente.

Los responsables del operativo mantienen la consideración de activo para el incendio, en cuyo control trabajaron durante la jornada del lunes medio centenar de efectivos, los helicópteros del Instituto Balear de la Naturaleza y dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica desplazados desde la Península, que ya han vuelto a su base.

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El fuego comenzó en un único punto de una zona de pinar situada detrás de unos viñedos, junto a la carretera que conduce al faro de Formentor, y se propagó rápidamente en dos frentes debido al fuerte viento registrado durante la noche de domingo al lunes. EFE