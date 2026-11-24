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Girona, 24 nov (EFE).- La estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida), de las más beneficiadas habitualmente por la meteorología por su geografía y orientación, ha pospuesto el inicio de temporada, que había anunciado para el próximo 28 de noviembre, a causa de la falta de nieve.

Según informan este martes los responsables del dominio, la fecha de puesta en marcha se anunciará próximamente en función de las condiciones de las pistas, con el puente de la Constitución como objetivo destacado por ser la primera de las tres grandes citas de la campaña junto a las fechas navideñas y la Semana Santa.

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Las mismas fuentes apuntan a previsión de nevadas los próximos días y a un descenso de temperaturas en toda esa zona, por lo que los equipos de Baqueira Beret evaluarán el grosor acumulado para concretar el primer día de apertura. EFE