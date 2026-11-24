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Barcelona, 24 nov (EFE).- El arzobispo electo de Barcelona y aún obispo de Girona, Octavi Vila, ha estimado que la elección del artista que diseñará la fachada de la Gloria, que será la principal de la basílica de la Sagrada Familia, "no será rápida" porque "debe ser bien meditada y bien pensada".

El nuevo arzobispo ha considerado que la decisión se debe "tomar con calma y muy razonada y con mucha perspectiva de futuro" porque es la culminación del templo de la Sagrada Familia y debe ser "lo más fiel a lo que dejó Antoni Gaudí establecido pero también a las novedades que se han producido desde hace más de un siglo" y estar "consensuada a partir de la Junta de la Sagrada Familia".

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Vila lo ha dicho en una comparecencia conjunta con el cardenal Joan Josep Omella, administrador apostólico de la archidiócesis de Barcelona ​​y su predecesor como arzobispo de Barcelona.

En la rueda de prensa, Omella ha rechazado que él haya vetado la candidatura del artista mallorquín Miquel Barceló, cuyo proyecto es el favorito de los expertos.

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"No es cabezonería de uno (...), no ha habido veto", ha sostenido el cardenal.

Omella ha explicado que la Junta Constructora de la Sagrada Familia estudió los proyectos presentados y por "responsabilidad" decidió no precipitarse y que algunas personas más colaboren con este proyecto "para acertar mejor".

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"Explicar al mundo de hoy lo que es el cielo, el infierno y el purgatorio, no es fácil", ha señalado Omella sobre la última fachada de la basílica, que en su opinión "no corre prisa acabar". EFE

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