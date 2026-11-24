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VIOLENCIA MACHISTA - Cinco mujeres fueron asesinadas cada hora en 2025 por parejas o familiares en el mundo, según un informe publicado este martes por la ONU en el que alerta de que la tasa de feminicidios baja más lentamente que la de homicidios en general, debido a la persistente discriminación y a los fallos en la justicia.

MINAS ANTIPERSONA - Al menos 6.929 personas fueron víctimas de las minas antipersona en 2025, según el informe anual de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en inglés).

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NVIDIA CRISIS - El presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, fue restituido en su cargo, del que había dimitido hace apenas once días tras confesar una aventura extramatrimonial con una presunta espía del Gobierno chino, lo que derivó en una grave crisis dentro de la tecnológica.

RESERVA AGUA - El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles.

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