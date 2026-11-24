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Melilla, 24 nov (EFE).- Siete agentes de la Policía Nacional han resultado heridos por una violenta emboscada en una operación contra el tráfico de drogas en Melilla que se ha saldado con seis detenidos, uno de ellos menor, después de varios intentos de desarticulación en los que se llegaron a desplegar hasta 40 efectivos.

Entre los detenidos hay dos hermanos, cabecillas de la red desarticulada, a la que la Policía Nacional ha intervenido cerca de 200 gramos de cocaína, varias dosis de heroína y 16.413 euros en efectivo, según ha informado la Policía en un comunicado en el que detalla que cuatro de los siete arrestados se encuentran ya en prisión provisional.

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La denominada ‘Operación Burdeos’ es fruto de una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial que comenzó en abril tras varias informaciones anónimas sobre un concurrido punto de venta de drogas en las inmediaciones de la calle Pegaso, en el barrio periférico de la Cañada de Hidum.

La Udyco pudo identificar a dos hermanos residentes en la zona como los presuntos responsables del entramado, que utilizaban un garaje como base logística y su propio domicilio particular para su red, que contaba con 'aguadores' en los accesos del barrio para alertar de inmediato ante la más mínima presencia policial.

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Además, los hermanos habían instalado un sistema de videovigilancia con cámaras exteriores y la Udyco pudo certificar numerosas ventas de dosis de cocaína a pesar de las estrictas medidas de seguridad adoptadas por los delincuentes.

Por ello, desplegó un primer dispositivo para la entrada y registro de ambos inmuebles en el que se intervinieron 22 dosis de cocaína, 4.923 euros en efectivo y una báscula de precisión, aunque los sospechosos lograron huir por los tejados colindantes.

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La Policía pudo comprobar que los investigados continuaban con el tráfico de drogas extremando sus precauciones, pese a lo cual logró detener a uno de los principales investigados cuando salía del garaje tras una persecución a pie, mientras que su hermano se encaramó a la parte superior del recinto y comenzó a lanzar objetos contundentes, como azulejos y ladrillos, contra los policías, ataque al que se sumaron varias personas del entorno arrojando piedras desde ambos flancos de la calle.

Esta “violenta emboscada” se saldó con siete agentes lesionados que precisaron atención de urgencia y con dos detenidos por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y daños, que fueron ingresados en prisión junto al primer cabecilla arrestado, y un tercer detenido implicado en la agresión.

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El otro hermano, en busca y captura, mantuvo una intensa actividad evasiva durante semanas, aunque fue detenido en un despliegue de 40 policías nacionales tras una “desesperada huida a pie” que se prolongó durante 40 minutos.

La Policía intervino en el posterior registro cerca de 200 gramos de cocaína en 280 dosis individualizadas ya confeccionadas y listas para su venta al por menor, 11.490 euros en efectivo y una balanza de precisión. EFE

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