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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para el impulso de la competitividad económica, una iniciativa que refuerza la coordinación regulatoria entre administraciones e incorpora la reducción de cargas administrativas a la evaluación de las políticas públicas.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que las medidas incluidas en este decreto "responden a la necesidad de mejorar el ámbito regulatorio, defender y promocionar la competencia y garantizar una mejor competitividad de nuestras industrias".

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Así, la nueva norma contempla la creación de la Secretaría del Régimen 20 y Observatorio de Buenas Prácticas Regulatorias, que se integra en la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios en la que participan el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

El Ministerio de Economía explica en un comunicado que el Régimen 20 es la iniciativa de cooperación entre administraciones, puesta en marcha en 2024, para reducir las diferencias de requisitos administrativos entre territorios y simplificar trámites a las empresas que operan en toda España.

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Arcadi España ha explicado que la norma contempla, igualmente, la dotación de mayores competencias a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas "para que estudie también el ámbito de la reducción de cargas y la simplificación administrativa".

Además, se habilita adicionalmente al Banco de España para facilitar sus evaluaciones crediticias internas a las entidades públicas que financian o apoyan financieramente a empresas, como el ICO, ENISA o el CESCE, evitando así duplicidades en la evaluación y el análisis de riesgo.

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Y según ha dicho el ministro, se recuperan también dos propuestas que estaban contempladas en las medidas del anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica: habilitar el uso de las declaraciones responsables cuando se cumplan determinados requisitos y crear un banco de pruebas regulatorio.

El ministerio detalla que el real decreto ley facilita que las empresas industriales puedan iniciar su actividad y operar en varias comunidades autónomas.

Además, el Gobierno y las comunidades autónomas podrán crear bancos de pruebas para que las empresas ensayen nuevos productos, procesos y tecnologías a pequeña escala antes de invertir en su implantación industrial.

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Las convocatorias podrán prever apoyo financiero y excepciones justificadas y proporcionadas a la regulación industrial, y prestarán especial atención a la participación de pymes y empresas emergentes y a su colaboración con centros tecnológicos y de investigación. EFE