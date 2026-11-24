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Madrid, 24 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, cerrará la campaña electoral con un mitin en Sevilla el próximo viernes después de visitar Barcelona, han informado fuentes populares.

Tras participar en el debate a cuatro que se celebrará el jueves, el viernes el presidente del PP viajará a Barcelona y tendrá un acto de campaña.

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Por la tarde participará en el mitin que pondrá fin a la campaña, antes de la jornada de reflexión del sábado.

El líder del PP no ha visitado Andalucía hasta ahora en la campaña -una región clave para el PP- y ha elegido su capital para concluirla.

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A cinco días de las elecciones del 29N, el candidato popular tiene pendiente un mitin, esta tarde, en Alicante y otro mañana en Madrid con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE