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Madrid, 24 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado requerir de nuevo al PSOE para que aporte determinada documentación sobre los abogados contratados por esta formación política y que no ha sido presentada, fundamentalmente las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas.

Además, en esa misma providencia, ha decidido remitir a los juzgados de Madrid la documentación aportada por Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo García, por si se hubiese cometido un delito de frustración en la ejecución en relación con las responsabilidades civiles y fianzas derivadas del procedimiento judicial seguido en el Tribunal Supremo por el denominado caso mascarillas.

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En su resolución, el instructor señala que, una vez examinada la documentación aportada por el PSOE en relación con los letrados contratados, solicitada el pasado 23 de octubre, acuerda requerir nuevamente al partido para que aporte las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y contrataron los servicios de los letrados relacionados que no han sido aportadas. EFE