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Las Palmas de Gran Canaria, 24 nov (EFE).- El Heidelberg Volkswagen da el salto a Alemania para abrir el fuego en la Copa CEV, segunda competición europea, y visitar al SSC Palmberg Schwerin, uno de los históricos de la Bundesliga alemana, en un duelo que tendrá lugar este miércoles, a las 17:00 hora canaria, en el Palmberg Arena Schwerin.

Tras una remontada en competición doméstica ante Fundación Cajasol Andalucía (2-3), el equipo dirigido por Gabriel Navarro encara el debut europeo con "máxima ilusión y ambición" y la firme intención de traerse un buen resultado de Schwerin para tratar de cerrar la eliminatoria en el Pabellón Miguel Solaesa.

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El Heidelberg Volkswagen busca ampliar su racha de seis victorias consecutivas en "un escenario histórico del voleibol" ante un SSC Palmberg Schwerin que "se mantiene como uno de los equipos más temibles de la potente Bundesliga alemana", y con el aliciente extra de resarcirse de su reciente eliminación en la Copa de Alemania de voleibol ante el Stuttgart.

El entrenador del Heidelberg Volkswagen, Gabriel Navarro, ha pedido estar "muy concentradas y tener un saque muy contundente" para ser capaces de competir en Alemania ante un rival "acostumbrado a jugar a otro nivel de voleibol".

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"El equipo va bien y va a más con el paso de las semanas, aunque no es nuestro techo. Tenemos mucho margen de mejora. Venimos de un gran resultado ante Cajasol Andalucía después de que las cosas se pusieran en contra. Eso nos da ánimos y un plus extra para encarar esta eliminatoria", ha asegurado.

La central del Heidelberg Volkswagen Louise Sansó ha recordado que el SSC Palmberg Schwerin cuenta con una plantilla "muy buena" en la que destaca la altura de sus jugadoras, lo que ofrecerá dos voleibol distintos en los que primará la defensa en los intereses grancanarios. EFE

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