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Madrid, 24 nov (EFE).- La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha exigido este martes a instituciones y responsables políticos respeto a la hora de hablar del sistema electoral español y ha considerado "intolerable" que se cuestione cuando es un ejemplo para el mundo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, preguntada por este cuestionamiento y la sospechas expresadas por PP y Vox, ha señalado que "en democracia hay que saber ganar, pero también hay que saber perder".

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Y por eso ha calificado de "intolerable" que se cuestione el sistema electoral de España, "que es uno de los más garantistas del mundo y es un ejemplo en el mundo".

Por ello, como portavoz y miembro del Gobierno, ha exigido "respeto a todas las instituciones y al resto de responsables políticos a la hora de referirse al sistema electoral" de España.

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El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este mismo martes en una entrevista en Onda Cero que los conceptos Pedro Sánchez y limpieza electoral son "bastante contradictorios" y ha asegurado que le provoca inquietud que en los consulados españoles haya urnas de cartón. EFE