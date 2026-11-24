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Madrid, 24 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto que desarrolla el autoconsumo de energía eléctrica con el objetivo de facilitar el autoconsumo compartido en proyectos colectivos en comunidades de propietarios, barrios, pueblos o polígonos industriales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha explicado en un comunicado que el cambio de este Real Decreto permitirá desarrollar estas inversiones aunque los participantes no cuenten con tejados o cubiertas propios para instalar sus propias instalaciones de autoconsumo.

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La norma actualiza el desarrollo reglamentario de la figura del autoconsumo recogido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Para ello, facilita la gestión de los autoconsumos colectivos, al permitir el alta con el primer acuerdo de reparto que reciba la distribuidora y que las modificaciones del acuerdo de reparto solo requieran la firma de los consumidores afectados.

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Igualmente incluye reglas para las bajas no voluntarias, reduce la permanencia mínima a un mes en las distintas modalidades, y desarrolla la figura del gestor de autoconsumo, introducida por el Real Decreto-ley 7/2026.

En respuesta a alegaciones sobre todo de distintos agentes del sector industrial, añade la posibilidad de que un consumidor esté asociado de forma simultánea a más de una tipología de autoconsumo.

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Asimismo, la norma actualizada simplifica los requisitos relacionados con la titularidad de los autoconsumos, lo cual abre la puerta a nuevos modelos de en los que un tercero realiza la inversión y facilita así la electrificación industrial.

La norma crea una nueva modalidad con excedentes compartidos, por la que un consumidor solo comparte sus excedentes, lo que incentiva más participación en autoconsumos colectivos de agentes públicos y privados con superficie disponible para generar energía eléctrica por encima de sus necesidades de consumo. EFE

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