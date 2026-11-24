Guardar

Redacción deportes, 24 nov (EFE).- El estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo) y el australiano Daniel Sanders (KTM), en sus respectivas categorías de coches y motos, se han adjudicado la victoria en la segunda etapa del 'Abu Dabi Desert Challenge', que se ha disputado entre las poblaciones de Madinat Zayed y Al Sila, con un tramo especial de 314 kilómetros y 98 kilómetros de enlace.

En la categoría de coches, Seth Quintero completó la segunda jornada de competición con un tiempo de 2 horas, 43 minutos y 47 segundos, por delante de su compañero en el equipo Toyota Gazoo, el surafricano Henk Lategan, que entró a 18 segundos del vencedor y es el nuevo líder de la carrera.

PUBLICIDAD

Lategan supera por 41 segundos al anterior líder de la carrera, el brasileño Lucas Moraes (Dacia), quien finalizó la jornada en quinta posición, a un minuto y 53 segundos del vencedor.

En tanto, Seth Quintero, con esta victoria es quinto en la clasificación provisional de la carrera, a dos minutos y 8 segundos de su compañero de equipo.

PUBLICIDAD

Tras el dúo de Toyota Gazoo, Lategan y Quintero, completaron las cinco primeras posiciones de la segunda jornada los pilotos de Dacia Sandriders, el catarí Nasser Al Attiyah, el francés Sebastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes.

En la categoría de motos el australiano Daniel Sanders (KTM) se impuso con un registro de 2 horas, 49 minutos y 45 segundos, que fue 28 segundos más rápido que el tiempo invertido por su rival más directo de la jornada, el francés Adrien Van Beveren (Honda), con el argentino Luciano Benavides (KTM) tercero, a 43 segundos de su compañero de equipo.

PUBLICIDAD

El español Tosha Schareina (Honda) logró la cuarta posición a dos minutos del australiano, mientras que el alicantino de Guardamar de Segura David Braceras Martínez (Hero Motosports) acabó en la novena plaza a 13 minutos y 50 segundos del vencedor de la etapa.

La general de la categoría de motos continúa encabezada por el surafricano Michael Doherty (Hero Mortosport), que acabó quinto este segundo día, a 3 minutos y 47 segundos del vencedor, pero que le permite conservar el liderato con una ventaja de un minuto y veinte segundos sobre Sanders.

PUBLICIDAD

La tercera posición general es para Adrien Van Beveren, seguido por Tosha Schareina, a 3 minutos y 8 segundos del líder, y con David Braceras octavo, a 26 minutos y 20 segundos de Michael Docherty. EFE